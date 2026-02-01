Cosquín Rock 2026: todo lo que hay que saber para disfrutar de dos días llenos de música

Domingo 15 de febrero:

Agarrate Catalina, Ainda, Airbag, Bandalos Chinos, Beats Modernos, Blair, Bulldozer Blues Band, Caras Extrañas, Cordelia’s Blues, Coti, Crystal Thomas & Luca Giordano, CTM, David Ellefson, Deer Jade, Devendra Banhart (solo), Divididos, Dorian, Dum Chica, El Club de la Serpiente, El Plan de la Mariposa, Fito Páez, Franky Wa, Gauchito Club, Gauchos of the Pampa, Cisa Londero & Toyo Bacoso, Glauco Di Mambro, Cold’s Band & Anastasia Amarante, Grasshopper’s, Guasones, Gustavo Cordera, Kapanga, Kölsch, Lamos de Sal, Las Pastillas del Abuelo, Los Pericos, Lourdes Lourdes, Malandro, Mariano Mellino, Marky Ramone, Matthias Panznani, Morat, Nina Partela, Pappo x Juanse, Peces Raros, Renzo Leali, Nosy Comeez, Rudy, Silvestre y la Naranja, Six Sex, Sofi Mora, Tex, Trueno, Wanda Jael, Xime Monzón e Ysy A.

Tené en cuenta que la organización suele publicar los horarios por escenario y orden de presentación cerca de la fecha del festival.

Por dónde ver en vivo online el Cosquín Rock 2026

El Festival Cosquin Rock 2026 será transmitido en vivo, de principio a fin, por Disney+. De esta manera sólo los clientes de esta plataforma podrán acceder a dicha transmisión. El sábado 14 y domingo 15 de febrero serán los días del evento y las transmisiones empezarán en las dos jornadas a las 14:20 horas.

Los escenarios del Cosquín Rock 2026

En total, el festival contará con seis escenarios, que albergarán a más de 100 artistas durante las dos jornadas:

Escenarios Norte y Sur: shows principales y artistas más convocantes.

Escenario Montaña: propuestas alternativas y experimentales.

Escenario Boomerang: bandas emergentes y proyectos en crecimiento.

La Casita del Blues: blues, rock y country, un clásico del festival.

Plaza Electronic Stage: música electrónica y nuevas experiencias sonoras.

Embed - Cosquin Rock on Instagram: "Accesibilidad en #CR26 Deslizá y mirá toda la info. 14 y 15 de Febrero Aeródromo Santa María de Punilla Tickets por día y abonos en www.cosquinrock.net | 12 cuotas sin interés con @bbva_argentina" View this post on Instagram

Dónde es y cómo llegar al Cosquín Rock 2026

Aeródromo Santa María de Punilla

Ubicado a 700 metros de la Ruta Nacional 38, cruzando el río, el aeródromo es sede histórica del Cosquín Rock y cuenta con amplios accesos y zonas de servicios.

Cómo llegar desde Buenos Aires