Cosquín Rock 2026: todo lo que hay que saber para disfrutar de dos días llenos de música
El festival de rock más grande de Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica vuelve los días 14 y 15 de febrero.
El Cosquín Rock 2026 ya empieza a palpitarse como uno de los eventos musicales más importantes del año en Argentina. El histórico festival volverá a reunir a miles de personas en las sierras de Córdoba con una nueva edición que promete dos jornadas intensas de música en vivo, cruces generacionales y una grilla que combina grandes figuras consagradas con artistas que marcan el pulso actual de la escena.
Con sede nuevamente en el Aeródromo Santa María de Punilla, el encuentro se consolida como una experiencia que va mucho más allá de los recitales: múltiples escenarios, propuestas gastronómicas, espacios de descanso y una logística pensada para recibir público de todo el país. Fechas, line up, accesos, horarios, entradas y opciones para seguir el festival: todo lo que hay que saber para no perderse el Cosquín Rock 2026.
Fechas, lugar y formato
- Cuándo: sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026.
- Dónde: Aeródromo Santa María de Punilla, Provincia de Córdoba, Argentina, enclave emblemático del festival desde hace años.
Cosquín Rock celebra su edición n.º26, manteniendo su tradición de fusionar géneros como rock, pop, punk, metal y música alternativa.
Line-up confirmado por día
La organización ya dio a conocer la grilla oficial con cientos de artistas que subirán al escenario durante los dos días del festival.
Sábado 14 de febrero
1915, Amigo de artistas, Abel Pintos, Arkadyan, Babasónicos, Bersuit Vergarabat, Brigado Crew, Druz, Los Caligaris, Chechi de Marcos, Ciro y los Persas, Cruzando el Charco, Cuarteto de Nos, Dillom, El Kuelgue, El Zar, Emi, Eruca Sativa, Estelares, Fantasmagoria, Franz Ferdinand, Girl Ultra, Hermanos Gutiérrez, Indios, Jóvenes Pordioseros, Kil Flora, La Franela, La Mississippi, La Vela Puerca, Lali, Las Pelotas, Las witches, Le Dracs, Lehar, Les Diabolettes, Los Espíritus, Los Mentidores, Louta, Marilina Bertoldi, Microtul, Misty Soul Choir, Niño Monja, Pablo fierro, Perro Suizo, Piti Fernández, Ryan, Santiago García, Tango & Roll, The Chemical Brothers (DJ set), Turf, Un Muerto Más, Valentín Huedo, Victoria Whynot, Viejas Locas (x Fachi y Abel) y Wayra Iglesias.
Domingo 15 de febrero:
Agarrate Catalina, Ainda, Airbag, Bandalos Chinos, Beats Modernos, Blair, Bulldozer Blues Band, Caras Extrañas, Cordelia’s Blues, Coti, Crystal Thomas & Luca Giordano, CTM, David Ellefson, Deer Jade, Devendra Banhart (solo), Divididos, Dorian, Dum Chica, El Club de la Serpiente, El Plan de la Mariposa, Fito Páez, Franky Wa, Gauchito Club, Gauchos of the Pampa, Cisa Londero & Toyo Bacoso, Glauco Di Mambro, Cold’s Band & Anastasia Amarante, Grasshopper’s, Guasones, Gustavo Cordera, Kapanga, Kölsch, Lamos de Sal, Las Pastillas del Abuelo, Los Pericos, Lourdes Lourdes, Malandro, Mariano Mellino, Marky Ramone, Matthias Panznani, Morat, Nina Partela, Pappo x Juanse, Peces Raros, Renzo Leali, Nosy Comeez, Rudy, Silvestre y la Naranja, Six Sex, Sofi Mora, Tex, Trueno, Wanda Jael, Xime Monzón e Ysy A.
Tené en cuenta que la organización suele publicar los horarios por escenario y orden de presentación cerca de la fecha del festival.
Por dónde ver en vivo online el Cosquín Rock 2026
El Festival Cosquin Rock 2026 será transmitido en vivo, de principio a fin, por Disney+. De esta manera sólo los clientes de esta plataforma podrán acceder a dicha transmisión. El sábado 14 y domingo 15 de febrero serán los días del evento y las transmisiones empezarán en las dos jornadas a las 14:20 horas.
Los escenarios del Cosquín Rock 2026
En total, el festival contará con seis escenarios, que albergarán a más de 100 artistas durante las dos jornadas:
- Escenarios Norte y Sur: shows principales y artistas más convocantes.
- Escenario Montaña: propuestas alternativas y experimentales.
- Escenario Boomerang: bandas emergentes y proyectos en crecimiento.
- La Casita del Blues: blues, rock y country, un clásico del festival.
- Plaza Electronic Stage: música electrónica y nuevas experiencias sonoras.
Dónde es y cómo llegar al Cosquín Rock 2026
Aeródromo Santa María de Punilla
Ubicado a 700 metros de la Ruta Nacional 38, cruzando el río, el aeródromo es sede histórica del Cosquín Rock y cuenta con amplios accesos y zonas de servicios.
Cómo llegar desde Buenos Aires
- Ruta Nacional 9 hasta Córdoba.
- Continuar por RN20, Autopista RN019 y RP E55.
- Tomar RN38 hasta Santa María de Punilla.
- Desde Rosario, la opción más directa es RN9 y luego la variante Costa Azul.
