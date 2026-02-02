Santiago del Moro habló del bajo rating en la TV y adelantó el desafío de Gran Hermano Generación Dorada
En la conferencia de prensa del reality que vuelve a Telefe el 23 de febrero, a la que accedió minuotuno.com en exclusiva, el conductor expresó su preocupación por la caída del encendido.
En la presentación oficial de Gran Hermano Generación Dorada a la que accedió minutouno.com en exclusiva, Santiago del Moro se mostró reflexivo y encendió una señal de alarma sobre el presente de la televisión argentina. Lejos de festejar números aislados, el conductor puso el foco en la baja general del rating y remarcó que el problema excede a un solo programa: se trata de una crisis que atraviesa a toda la industria.
“Este programa es muy importante para la televisión. ¿Vieron lo que son los números de la TV?”, planteó Del Moro ante la prensa, en referencia a las mediciones del mes de enero. Y fue contundente al marcar su postura: “A mí me preocupa, yo no festejo eso. A mí me preocupa mucho”. Según explicó, la caída del encendido no es un dato menor, ya que afecta a todos los que trabajan en el medio.
En ese contexto, el conductor señaló cuál será el gran objetivo de esta nueva edición del reality que se estrenará el 23 de febrero por la pantalla de Telefe. “Creo que el desafío de Gran Hermano este año es traer gente que no está en la TV, es tratar de seducir a la gente para que vuelva, como lo hemos hecho en otras oportunidades”, afirmó, destacando el rol histórico del programa como motor del prime time.
Del Moro también subrayó la responsabilidad que tiene el ciclo dentro del ecosistema televisivo actual: “Es un tema que me preocupa mucho porque es la industria de todos”. Y agregó que Gran Hermano suele funcionar como parámetro para el resto de la grilla: “GH un poco es el que pone la vara, el que marca el techo de lo que hay”.
Consciente de que los números hoy están por debajo de otras temporadas, el conductor cerró con un deseo que va más allá del éxito personal: “Ahí está un poquito para abajo. Pero, digamos, ojalá nos vaya bien, no es ya porque amamos este programa, sino que por la industria, por todos”. Así, Gran Hermano Generación Dorada se perfila no solo como un regreso esperado, sino también como una apuesta clave para intentar revitalizar la televisión abierta.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario