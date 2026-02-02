Santiago del Moro habló del bajo rating en la TV y adelantó el desafío de Gran Hermano Generación Dorada

“Este programa es muy importante para la televisión. ¿Vieron lo que son los números de la TV?”, planteó Del Moro ante la prensa, en referencia a las mediciones del mes de enero. Y fue contundente al marcar su postura: “A mí me preocupa, yo no festejo eso. A mí me preocupa mucho”. Según explicó, la caída del encendido no es un dato menor, ya que afecta a todos los que trabajan en el medio.