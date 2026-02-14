Alarma por Zulma Faiad: sufrió un accidente doméstico y debió ser hospitalizada
La actriz fue hospitalizada luego de sufrir un accidente doméstico en su vivienda. Agradeció el respaldo de su entorno y continúa en observación.
La actriz Zulma Faiad permanece internada en la Clínica Zabala tras sufrir una fuerte caída en su vivienda de Belgrano. A sus 81 años, la propia artista relató en Facebook que el accidente ocurrió cuando descendía por la escalera con escasa iluminación, lo que provocó un violento golpe en el pecho.
“Tuve una caída bajando la escalera de mi casa, estaba con poca luz. Terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho, que no podía respirar y un dolor insoportable”, relató en su publicación. Allí mismo confirmó que tiene cuatro costillas fracturadas y que permanece bajo observación médica.
Los profesionales evalúan además posibles lesiones en la cadera mientras aguardan nuevos estudios. Según contó la periodista Laura Ubfal, su hija Eleonora intervino rápidamente para pedir la ambulancia y acompañarla durante la internación.
Faiad también expresó su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas y destacó la presencia de su amiga Carmen Barbieri, quien fue a visitarla. “Gracias a los que me ayudan en este momento... estuve tan bien atendida”, escribió, llevando tranquilidad a sus seguidores.
En paralelo, volvió a quedar expuesto el conflicto familiar que se profundizó tras la muerte de Daniel Guerrero, esposo de la actriz y padre de sus hijas. La disputa por la herencia generó un duro enfrentamiento entre Daniela y Eleonora, que incluso se trasladó a las redes sociales y a los medios.
La tensión sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando en Intrusos revelaron mensajes cruzados cargados de reproches entre madre e hija.
"Obvio que veo tus publicaciones. También le escribo a Virgi y lamento que no entiendas nada, mamá. Dejá de decir que te amenazo y las cosas que le decís a la gente de mí. Si necesitás hablar conmigo, acá estoy, llamame. La que nos bloqueó a todos sos vos", escribió Daniela en una foto.
En paralelo, Zulma compartió en Facebook una imagen familiar y expresó: "A ese ser que dice que 'no me dejará en paz hasta el último segundo de mi vida. Quiero comunicarle por este medio que tengo la tengo esa paz desde el día que nací y le pido a la divinidad que se la brinde a ella. Que así sea, amén".
Su hija replicó: "Te deseo de corazón que encuentres paz en tu alma. Yo realmente la tengo". La actriz volvió a responder: "Vos por lo que veo estás al tanto de todo lo que escribo siempre con mi corazón y la verdad, que vos la conocés. Sabes dónde vivo y nunca tocaste la puerta para hablar conmigo. Solo dolor pasó con tus palabras".
Daniela insistió en que su madre la había bloqueado y agregó: "Desbloquéame si queres hablar conmigo. Tus hijos nunca recibieron un mensaje tuyo. Tenés que dejar de inventar cosas mías. Vos nos tenes bloqueados a todos. ¿Creés que está bien lo que haces? ¿Decir las cosas que decís de mí?".
Por último, compartió una foto junto a sus hijos para mostrar cómo estaba la familia en la actualidad y cerró con un mensaje contundente: "Somos felices". Poco después, todo el intercambio fue eliminado de las redes.
