Los costosos regalos de Mauro Icardi para la China Suárez en San Valentín: el detalle que llamó la atención
El jugador festejó San Valentín con una romántica publicación dedicada a China Suárez, donde mostró en redes las fotos de la celebración y los exclusivos regalos.
En pleno Día de los Enamorados, Mauro Icardi tuvo un gesto cargado de romanticismo con su pareja, China Suárez. El delantero publicó en sus redes un mensaje especial junto a cinco imágenes que no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores.
“Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”, escribió Icardi en el mensaje que acompañó la publicación.
En las fotos se pudo ver a la pareja disfrutando del momento y también los obsequios que el futbolista eligió para la actriz: una cartera Louis Vuitton verde, modelo My Capucines y personalizada con las iniciales de los dos, dos bouquets de rosas rojas —uno con forma de corazón—, osos de peluche y chocolates.
Por su parte, la actriz replicó la celebración en sus historias de Instagram con tres postales del encuentro, incluido un collage que reflejó el clima íntimo de la velada.
Sin embargo, hubo un detalle que despertó todo tipo de especulaciones: en una de las imágenes, la China aparece con un anillo en el dedo anular que tiene apariencia de compromiso, lo que abrió interrogantes sobre un posible nuevo paso en la relación.
