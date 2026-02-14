Netflix películas: está protagonizada por Scarlett Johansson y tiene una trama muy interesante

La historia se sitúa en 1955, cuando chicos y padres de distintos puntos del país llegan a un pequeño y ficticio pueblo llamado Asteroid City para asistir a la Junior Stargazer Convention, un evento académico centrado en fenómenos espaciales. Lo que comienza como una competencia escolar pronto se ve alterado por un hecho inesperado que cambia por completo el rumbo de la reunión.