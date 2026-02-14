Netflix películas: está protagonizada por Scarlett Johansson y tiene una trama muy interesante
Con una duración que ronda las dos horas, este film se presenta como una opción ideal para quienes buscan una historia diferente.
Estrenada originalmente en 2023 y ahora disponible en la plataforma, la película llamó la atención tanto por su estética cuidadosamente diseñada como por su elenco repleto de figuras reconocidas. Con una historia ambientada en los años 50 y un tono tan excéntrico como sensible, se convirtió en una de las recomendaciones destacadas dentro del género.
De qué trata "Asteroid City"
La sinopsis oficial presenta un escenario particular: en medio del desierto estadounidense, estudiantes brillantes y sus familias se reúnen para participar de una convención juvenil dedicada a la observación astronómica.
La historia se sitúa en 1955, cuando chicos y padres de distintos puntos del país llegan a un pequeño y ficticio pueblo llamado Asteroid City para asistir a la Junior Stargazer Convention, un evento académico centrado en fenómenos espaciales. Lo que comienza como una competencia escolar pronto se ve alterado por un hecho inesperado que cambia por completo el rumbo de la reunión.
Con su sello característico, Wes Anderson construye un relato coral donde se mezclan el humor absurdo, la melancolía y la reflexión sobre la familia, el duelo y la curiosidad científica. La película no solo apuesta a una narrativa poco convencional, sino también a una puesta en escena meticulosa que es parte esencial de la experiencia.
Reparto de "Asteroid City"
El elenco es uno de los grandes atractivos de la producción. La protagonista es Scarlett Johansson, quien encabeza un reparto de primer nivel.
También participan:
-
Jason Schwartzman
-
Tom Hanks
-
Tilda Swinton
-
Adrien Brody
-
Bryan Cranston
La combinación de intérpretes consagrados y el estilo autoral de Anderson logra una propuesta singular, con actuaciones que oscilan entre lo contenido y lo excéntrico.
Tráiler de "Asteroid City"
