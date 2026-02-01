Se presentó el tráiler oficial de "El Diablo Viste a la Moda 2" y crece la expectativa por su regreso
La esperada secuela del clásico de 2006 mostró sus primeras imágenes completas y confirmó el reencuentro de sus personajes icónicos.
Tras una breve antesala lanzada en noviembre, 20th Century Studios sorprendió este domingo 1 de febrero con el tráiler oficial de El Diablo Viste a la Moda 2, la continuación de una de las películas más emblemáticas del cine contemporáneo. El adelanto despertó furor entre los fanáticos y dejó ver cómo evolucionaron sus protagonistas casi dos décadas después.
El avance, de poco más de un minuto, comienza con el regreso de Andy Sachs (Anne Hathaway) a la redacción de Runway, un lugar que marcó su carrera y su vida. Allí se reencuentra con Nigel (Stanley Tucci), quien la reconoce de inmediato, mientras que Miranda Priestly (Meryl Streep) asegura no recordarla, a pesar de haber sido una de sus asistentes más destacadas.
La historia avanza con una reunión clave que incluye a Emily (Emily Blunt), ahora convertida en una poderosa ejecutiva de un conglomerado de lujo. Su rol será central, ya que maneja los fondos publicitarios que Miranda necesita para sostener la revista en un contexto donde los medios gráficos atraviesan una fuerte crisis.
Además, el tráiler deja entrever que el vínculo entre Andy y Miranda volverá a ser uno de los ejes más potentes del relato. Lejos de la dinámica jerárquica del pasado, la nueva entrega promete un choque de miradas entre una generación que supo adaptarse a los cambios y otra que lucha por mantenerse vigente en un escenario dominado por lo digital, las redes sociales y las nuevas formas de consumo.
Aunque el tráiler no profundiza en todos los detalles, ya se sabe que la película, nuevamente dirigida por David Frankel, incorporará nuevos personajes. El elenco suma nombres de peso como Kenneth Branagh, quien interpretará al nuevo esposo de Miranda, además de Justin Theroux, Lucy Liu, Simone Ashley y Conrad Ricamora.
El rodaje comenzó en junio de 2025 en Nueva York, y todo indica que la secuela no solo apelará a la nostalgia, sino que también abordará los desafíos actuales del mundo editorial y de la moda, con el sello ácido y elegante que convirtió a la historia original en un fenómeno cultural.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario