Se presentó el tráiler oficial de "El Diablo Viste a la Moda 2" y crece la expectativa por su regreso

Everybody wants this.



Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, and Stanley Tucci return in The Devil Wears Prada 2, in theaters May 1. Watch the full trailer now. pic.twitter.com/jPKdpJq0qr — 20th Century Studios (@20thcentury) February 2, 2026

Además, el tráiler deja entrever que el vínculo entre Andy y Miranda volverá a ser uno de los ejes más potentes del relato. Lejos de la dinámica jerárquica del pasado, la nueva entrega promete un choque de miradas entre una generación que supo adaptarse a los cambios y otra que lucha por mantenerse vigente en un escenario dominado por lo digital, las redes sociales y las nuevas formas de consumo.