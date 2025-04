Costa le respondió a Viviana Canosa tras las fuertes acusaciones: "Todo esto es..."

"Hablé con la gente que producía Legalmente rubia. Me contaron que llegabas muy alcoholizada, que eras insoportable. No solo eso. Entrabas al camarín de uno de los bailarines y lo acosabas. Por lo menos, este pibe era mayor de edad", fueron algunas de las cosas que mencionó, causando un gran impacto en todos los presentes y en el público que seguía desde su casa este programa caliente.

En medio de este complicado panorama, LAM fue a buscar a Costa para que diera su versión de los hechos. “No vi nada estaba al aire. ¿Qué te puedo decir? No vi nada y no sé nada. La verdad no sé”, comenzó diciendo.

“¿Cómo no me va a sorprender? Si. Por supuesto que es absolutamente falso”, aclaró de todas formas.

En ese sentido, la artista reconoció: “Yo tengo un grave que lo tengo que solucionar porque tengo que dejar de meterme en batallas que no son mías porque todo esto es generado por eso. Tengo que aprender a cerrar la boca”.

“Un carpetazo es cuando alguien tiene algo cierto de alguien y le tira eso. No tengo nada para decir, nada bueno. Esto que es un contenido para un programa, es mi vida personal y es muy doloroso, ¿por qué yo tengo que pasar esta angustia?”, planteó ante las cámaras, abriendo el debate una vez más.