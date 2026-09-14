Costa recibió el alta tras estar internada y tuvo un emotivo gesto de agradecimiento
La artista atravesó días de preocupación por una infección que llegó al torrente sanguíneo y requirió atención en terapia intensiva.
Costa recibió el alta médica luego de permanecer ocho días internada a raíz de una infección que llegó al torrente sanguíneo y que, debido a la gravedad del cuadro, también requirió que pasara por terapia intensiva.
La noticia llevó tranquilidad entre sus familiares, amigos y seguidores, que durante los últimos días estuvieron atentos a la evolución de la artista. Finalmente, tras recibir el visto bueno de los médicos, pudo abandonar la clínica y continuar con su recuperación en su casa.
Una vez afuera del centro de salud, la panelista de Cortá por Lozano decidió comunicarse directamente con quienes habían seguido de cerca su estado. A través de sus redes sociales, publicó un video en el que se mostró de buen ánimo y saludó a sus seguidores.
En las imágenes, Costa también les envió un beso y dejó un mensaje que resumió su presente después del difícil momento que atravesó. "Ya en casita. Feliz y agradecida", escribió.
La emotiva visita de Costa después de recibir el alta
Pero la artista no se quedó solamente con el mensaje en redes. Luego de dejar atrás los días de internación, Costa tomó una decisión especial junto a sus seres queridos y visitó a la Virgen de Lourdes.
La visita tuvo un significado especial para la artista, que quiso agradecer por la recuperación después de la infección que afectó su organismo y que la llevó a permanecer internada durante más de una semana.
Costa compartió algunas imágenes de ese momento con sus seguidores y explicó de manera breve cuál era el motivo de su presencia en el lugar. "Vinimos a agradecer", expresó junto a la publicación.
Así, después de atravesar un momento de preocupación por su estado de salud, Costa pudo regresar a su hogar y reencontrarse con sus seres queridos. Con un mensaje cargado de gratitud, la artista llevó tranquilidad y mostró que continúa enfocada en su recuperación.
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