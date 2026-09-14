Costa recibió el alta tras estar internada y tuvo un emotivo gesto de agradecimiento

La visita tuvo un significado especial para la artista, que quiso agradecer por la recuperación después de la infección que afectó su organismo y que la llevó a permanecer internada durante más de una semana.

Costa compartió algunas imágenes de ese momento con sus seguidores y explicó de manera breve cuál era el motivo de su presencia en el lugar. "Vinimos a agradecer", expresó junto a la publicación.

Así, después de atravesar un momento de preocupación por su estado de salud, Costa pudo regresar a su hogar y reencontrarse con sus seres queridos. Con un mensaje cargado de gratitud, la artista llevó tranquilidad y mostró que continúa enfocada en su recuperación.