Mirtha Legrand recibió el alta médica: cómo continúa su recuperación
La histórica conductora abandonó el Sanatorio Mater Dei tras permanecer internada durante casi una semana a causa de un cuadro de bronquitis.
Una excelente noticia trajo tranquilidad al mundo del espectáculo y a sus seguidores en el cierre del fin de semana. Tras permanecer internada desde hacía casi una semana debido a un cuadro de bronquitis, Mirtha Legrand recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio para continuar con su recuperación y retornar a sus actividades lo antes posible.
La evolución favorable de la emblemática conductora ya se había reflejado en el último parte médico difundido el pasado viernes 11 de septiembre, donde los profesionales informaron que la "Chiqui" respondía de manera muy positiva a los tratamientos, se encontraba de excelente ánimo y había recibido la visita de sus seres queridos.
En la misma sintonía, su nieta Juana Viale había anticipado durante el transcurso del fin de semana que su abuela mostraba un gran entusiasmo y ya tenía firmes deseos de regresar a su hogar.
Mirtha Legrand fue dada de alta: el parte médico oficial
La confirmación formal de su salida del centro de salud llegó este domingo a través de un comunicado firmado por las autoridades médicas de la institución, en el cual se agradecieron las muestras de afecto recibidas durante los días de internación:
"Buenos Aires, 13 de septiembre de 2026
La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación.
A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible.
Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días.
Atentamente,
Sanatorio Mater Dei"
El pedido de Mirtha Legrand en su último día de internación
Santiago Sposato contó este domingo que la conductora hizo un particular pedido a los médicos, en línea con lo que había anticipado Juana Viale sobre sus ganas de salir del sanatorio.
“Ella planteó arreglarse, ir a un evento y volver al Sanatorio”, reveló el periodista sobre la propuesta de Mirtha, que buscaba continuar con su agenda pese a encontrarse todavía bajo cuidado médico.
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