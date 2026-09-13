Mirtha Legrand recibió el alta médica: cómo continúa su recuperación

La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación.

A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible.

Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días.

Atentamente,

Sanatorio Mater Dei"

Mirtha Legrand fue dada de alta: el parte médico oficial

El pedido de Mirtha Legrand en su último día de internación

Santiago Sposato contó este domingo que la conductora hizo un particular pedido a los médicos, en línea con lo que había anticipado Juana Viale sobre sus ganas de salir del sanatorio.

“Ella planteó arreglarse, ir a un evento y volver al Sanatorio”, reveló el periodista sobre la propuesta de Mirtha, que buscaba continuar con su agenda pese a encontrarse todavía bajo cuidado médico.