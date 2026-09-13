Mirtha Legrand recibió visitas este domingo y sorprendió con un pedido a los médicos
La conductora continúa internada por una bronquitis y, mientras espera el alta, mantiene su rutina y ya piensa en sus próximos compromisos.
Mirtha Legrand permanece internada desde hace casi una semana debido a una bronquitis. El último parte médico, difundido el viernes 11 de septiembre, indicó que la conductora continúa evolucionando favorablemente, de buen ánimo y recibiendo visitas. Mientras Juana Viale contó que su abuela ya tiene ganas de regresar a su casa, este domingo Mirtha encontró la manera de mantener una de sus tradiciones más queridas: sus clásicos tés con amigos y figuras del espectáculo.
Según contó Oliver Quiroz en Infama, la conductora recibió a distintas personas en el sanatorio, aunque de manera individual y tomando todos los recaudos necesarios debido a su cuadro respiratorio. Las visitas ingresaron una por una y utilizaron barbijo para verla.
El pedido de Mirtha Legrand mientras continúa internada
“Estaban armándolo en un grupo de WhatsApp”, explicó Marcela Tauro al referirse a la organización de las visitas. Además, Quiroz reveló un detalle que demuestra que Mirtha mantiene su característico estilo incluso durante su internación: “Viene su peluquero, su maquilladora, ella está coqueta”.
Pero eso no fue todo. Santiago Sposato contó que la conductora hizo un particular pedido a los médicos, en línea con lo que había anticipado Juana Viale sobre sus ganas de salir del sanatorio.
“Ella planteó arreglarse, ir a un evento y volver al Sanatorio”, reveló el periodista sobre la propuesta de Mirtha, que busca continuar con su agenda pese a encontrarse todavía bajo cuidado médico.
Por su parte, Pablo Layús sumó otro dato que refleja las intenciones de la conductora: habría consultado si existe la posibilidad de regresar a grabar su programa esta semana, siempre dependiendo de que reciba el alta médica.
Mientras tanto, Mirtha continúa evolucionando favorablemente y permanece acompañada por sus seres queridos y su equipo más cercano, esperando que próximamente pueda retomar su agenda.
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