Mirtha Legrand recibió visitas este domingo y sorprendió con un pedido a los médicos

Por su parte, Pablo Layús sumó otro dato que refleja las intenciones de la conductora: habría consultado si existe la posibilidad de regresar a grabar su programa esta semana, siempre dependiendo de que reciba el alta médica.

Mientras tanto, Mirtha continúa evolucionando favorablemente y permanece acompañada por sus seres queridos y su equipo más cercano, esperando que próximamente pueda retomar su agenda.