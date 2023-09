Coti Romero confirmó por primera vez la infidelidad de Alexis Quiroga: "Es doloroso"

A continuación, el periodista mostró una foto de la mujer que supuestamente habría estado con Alexis y un video en el que se los ve bailando juntos en un conocido boliche del barrio porteño de Palermo.

Más tarde, la actual participante de Bailando 2023 realizó una transmisión en vivo a través de la red social Twitch y no pudo evitar dar su punto de vista sobre este tema.

"Ya sé que hay mucha gente que quiere que no se hable, pero creo que es importante", comenzó diciendo la correntina. Y agregó: "Bueno, hay mucha gente que no sabía nada y que siempre opinaba, espero que con esto aprendan un poco a no opinar", sentenció de manera contundente sobre los que se metieron en su relación.

coti conejo

Aunque luego la joven de 21 años aclaró: "Pero para ningún lado, ni para mi lado ni para el de otras personas ni nada". En ese sentido, señaló que es lo que siente aún por su expareja, a quien conoció dentro de la casa más famosa del país: "A pesar de todo, el amor no se termina de un día para el otro y es muy feo, triste y doloroso saber algunas cosas cuando obviamente uno piensa que no es asi".

"Creo que es importante también abrir los ojos", reveló respecto a que ahora está lista para enfrentar las versiones de infidelidad que antes no quería ver.

"Yo sé que aún así es muy buena persona y no le deseo para nada el mal. De hecho yo lo quiero ver triunfar siempre y lo mejor para él", aseguró respecto a quien además de su ex es su competidor en el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli.

"Todos cometemos errores, somos humanos, yo también cometí errores y los voy a seguir cometiendo, es importante que podamos reconocer eso", adelantó la joven que aún se recupera de ataques de pánico y ansiedad, luego de pasar por varios problemas de salud mental.