Coti Romero contó cómo reaccionó Julieta Poggio al enterarse del beso con Marcos Ginocchio

"Julieta me mandó un mensaje a mi. Me mandó ese día, me preguntó si era cierto y yo le conté todo como fue. Me puso: gracias Co, posta. De mujer a mujer me preguntó y yo le dije la verdad. Para que le voy a mentir. Me escribió por WhatsApp primero, después elimino los mensajes y me escribió por Instagram", afirmó Coti.

Coti Romero reconoció que se besó con Marcos Ginocchio

Además, la participante del Bailando 2023 expresó que se sintió culpable al ver la posibilidad de un romance entre sus ex compañeros. "Me dolió un momento porque dije, che si es que ellos tenían algo yo no lo sé. No me lo dijo tampoco y me siento mal", planteó.

"No lo sabía y en ese momento no habían blanqueado, tampoco ahora, pero bueno, listo, ya está. Tampoco es que tengo una relación con ella ni nada, pero le conté la verdad”, cerró.