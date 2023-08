El fuerte cruce en vivo entre El Conejo y Ariel Ansaldo por Coti Romero

"¿Cómo que estuviste en el departamento de Coti?”, le preguntó. Ariel explicó que había hecho un streaming con la correntina y con Agustín Guardis. “Bien, pero yo te abro las puertas de mi casa, te invito a comer y ahora me decís que la más hermosa que te parecía a vos es mi ex. Lo único que falta es que me digas que te pasaste a mi ex”, exclamó el cordobés.

Rápidamente, Arel respondió: “¡No! Nunca se me pasaría por la cabeza”. Enojado, Alexis le hizo un pedido determinante a su colega. “Lo que más agradecería ahora es que te retiraras de mi departamento, porque siento una falta de respeto”, dijo.

Embed POLÉMICO ¡BIG ARI TIENE UNA PELEA CON ALEXIS 'CONEJO' QUIROGA EN PLENO VIVO!

"Estaría muy agradecido si te pasas a retirar de mi departamento, la verdad siento que es una falta de respeto." #Sketch pic.twitter.com/4L00bldFqb — TRONK (@Tronnk_) August 6, 2023

Conmocionado por lo que estaba pasando, Ariel se mostró apesadumbrado. “En mi vida me ratoneé con ella. Es hermosa. Es un halago hacia vos”, sostuvo. “De corazón, me gustaría que te vayas”, insistió el influencer.

Minutos después, el video que circula en las redes sociales sigue mostrando la discusión de los mediáticos. “Me enteré que te diste pico con Coti”, reprochó Quiroga. “Estábamos en la Bresh todos y hubo besitos amorosos”, argumentó Big Ari, para justificar su accionar.

“Pero yo no ando en la vida dando besitos amorosos”, devolvió Alexis. “Pero yo sí, soy como un hermano mayor, como un padre”, dijo Ariel. “No es así. Mañana me meto con la mujer del vecino y le digo ‘te juro que es la última vez’”, replicó Quiroga.

Entonces, Ariel, conociendo las idas y vueltas entre el Conejo y Coti en su relación, le hizo un planteo a su amigo. “Pero, vos ya no estás más en la vida de ella, ¿o sí?”, interrogó, picante. “No sé. Preguntáselo a ella”, respondió, fastidioso, el cordobés.