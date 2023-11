El fuerte descargo de Coti Romero tras los rumores que la vinculan a Nacho Castañares

Tras los dichos del conductor de LAM, Coti no dudó en aclarar la situación: "Me veo obligada a hacer esta historia porque se están diciendo cosas re feas que pasaron y cuando no es, yo salgo a desmentir, sino me quedo callada porque sé como son las cosas".

Y añadió: "Hay un tema que no se dio nunca ni va a pasar tampoco, yo la quiero con todo mi corazón a 'la Tora' y ella lo sabe, me ayudó en un momento que estaba muy mal y para nada yo estuve con Nacho, jamás, no se me cruzó por la cabeza tampoco".

Continuó: "Siempre lo vi como a un amigo, casi nunca nos cruzamos, y las veces que me lo cruce fueron en la Bresh con 'la Tora' también". Además, enfatizó: "Sé que hay mucha gente mala que quiere tirarme mierda como sea pero literalmente yo estoy con la conciencia tranquila porque no lo hice".

Muy apenada por lo sucedido, la correntina manifestó: "El de arriba ve todo, yo tengo la conciencia tranquila en ese sentido, estoy haciendo mi vida tranquila, no le estoy jodiendo a nadie, pero sí se que hay mucha gente que está inventando cosas".

Para llevar tranquilidad a sus fans, la ex Gran Hermano manifestó: "Acabo de hablar con 'la Tora' chicos, re triste, estoy hablando con Nacho también, estamos todos en shock porque literalmente es una cosa que es muy delicada pero lo pudimos hablar tranquilamente y gracias a Dios está todo bien".

La correntina concluyó de manera categórica: "Sabemos nosotros que no es así".