Coti Romero habló de su vínculo con Marcos Ginocchio: "Nunca tuve..."

Ahora, Constanza brindó una entrevista en el programa "Agarrate Catalina", de Catalina Dlugi, y se refirió al vínculo que mantuvo con su ex compañero de reality.

La polémica participante, que recientemente fue eliminada por el público en la edición de este año de Gran Hermano, aclaró en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad que “no tuve ninguna relación con Marcos, en un momento conté cosas de gente joven que pasan cuando salís, pero nada que ver, somos muy amigos”.

Coti Romero Marcos Ginocchio

En este sentido, también despejó dudas sobre la enemistad con Julieta Poggio y aseguró que “estamos más que bien, cerramos una etapa”.

Coti, subrayó que “estoy soltera, no quiero tener una relación con nadie, por ahora estoy bien sola y concentrándome en lo que importa. Me veo actuando en alguna película o serie, ojalá se me de”.

Por último, hizo un cierre sobre su paso por el actual GH y consideró que “al principio me costó un poco adaptarme como era sabido, pero se fue dando bastante bien. La relación con Furia no era mala, pero la última semana fue difícil, yo nunca me quedé callada, así y todo, la relación estuvo bastante bien”.