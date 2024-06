Coti Romero le hizo frente a los comentarios de Furia tras su regreso a Gran Hermano

coti furia

Por otro lado, Coti profundizó en sus sentimientos sobre esta situación y reveló: "Ella lo venía haciendo desde hace un montón. No es nada nuevo. Por suerte la gente lo pudo ver en vivo y en directo, esta vez”. Después de estas palabras, de todas formas, afirmó: “Pero sí, obviamente, es un bajón las cosas que se dicen, en un programa que es tan visto”.

“Nada de lo que diga me identifica. Dijo un montón de cosas de todos, y no está bueno… De mí dijo cosas horribles y al ratito dijo otras”, comentó Coti. No obstante, la ex jugadora de las ediciones 2022 y 2023 afirmó con vehemencia: “Entiendo que se puede equivocar. Yo no me voy a hacer la santa”.

Los comentarios de Furia sobre Coti Romero tras su regreso a Gran Hermano

A pesar de que apuntó contra todas sus ex compañeras, en especial contra Florencia, Coti Romero también recibió las críticas de Furia Scaglione. Mientras la veía por una televisión desde el SUM de la casa luego de su ingreso para nominar, la entrenadora habló del cuerpo de la influencer.

“¿Qué le pasó, boludo? La veo muy morrudita”, dijo Furia sobre la correntina, quien ingresó a la casa con un elegante vestido negro y con un nuevo corte de pelo, por encima de los hombros.