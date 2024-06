Revelan toda la verdad sobre el romance entre Nacho Castañares y Coti Romero

Luego de esto, el periodista afirmó: “Lo que me cuentan desde el entorno de ellos es que hubo un parate en el vínculo y volvieron a estar juntos hace pocas semanas. Lo que ocurre es que a Coty le gustaría probar un noviazgo con él pero Nacho está en otra, no porque esté pensando en otra mujer sino porque no quiere algo formal después de su experiencia con la Tora. Se disfrutan, touch and go va, touch and go viene pero nada más hasta el momento. Hicieron un pacto de darse libertades, para mí esto va a terminar mal porque a la larga uno de los dos se va a enamorar, que quieren que les diga

Toda la verdad sobre el romance entre Nacho Castañares y Coti Romero

nacho coty

Al mismo tiempo, Etchegoyen reveló su parecer: “Nacho y Coty se gustan mucho, tienen mucha piel me decían fuentes cercanas a los ex jugadores de GH pero entre el trabajo y los compromisos que ambos tienen en sus vidas no imaginan ser pareja oficial”.

“Lo que pasa es que el corazón no sabe de pactos y lo que sentís no podes ocultarlo. Acuérdense de esto que les estoy diciendo. Hoy todo es paz pero mañana será guerra, van a ver. Los rumores son cada vez más fuertes, para mí no son rumores, es un hecho pero menciono la palabra rumor porque ninguno de los dos han salido a confirmar la relación”, explicó Etchegoyen profundizando su información.

Tras esto, cerró: “Para cerrar me definen este vínculo que tienen como libre, pareja moderna pero que uno de los dos le van tirando de a poco más los sentimientos”.