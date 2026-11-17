La trayectoria de Coti, entre grandes canciones y reconocimientos internacionales

Nacido en Rosario, Coti Sorokin construyó una carrera de más de dos décadas como cantautor, músico y productor. Sus composiciones trascendieron fronteras y se convirtieron en canciones reconocidas por distintas generaciones, entre ellas “Nada fue un error” y “Antes que ver el sol”.

Sus primeros pasos musicales comenzaron en 1992, cuando formó la banda Luz Mala. Más adelante, se desempeñó como músico y productor junto a figuras de la talla de Andrés Calamaro, Mercedes Sosa y Enanitos Verdes. En 2002 se instaló en Madrid, donde impulsó su carrera solista y alcanzó una importante proyección internacional.

A lo largo de su recorrido obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos dos premios Grammy, un Premio Ondas en España, un Premio Gardel y un Premio Oye en México. También recibió 12 distinciones ASCAP en Estados Unidos como compositor y consiguió certificaciones de Oro, Platino y Doble Platino en distintos países.

Además de su faceta como intérprete, continúa desarrollándose como productor artístico y sumó trabajos junto a bandas como Enanitos Verdes, Guasones, Turf e Indios.

Este jueves, Coti volverá a Buenos Aires para compartir una noche con sus seguidores, en un espectáculo que combinará las canciones de su nuevo álbum con los clásicos que consolidaron su lugar en la música en español.

Coti en C Art Media