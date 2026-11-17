Coti se presenta este jueves en Buenos Aires con un show especial: todos los detalles
Tras su gira por América Latina y Europa, Coti regresa a Buenos Aires este jueves 19 de noviembre para presentar su nuevo disco.
El regreso a su ciudad natal tendrá como protagonista a la música y a un recorrido por las distintas etapas de su carrera. Coti actuará este jueves 19 de noviembre en C Art Media, en una presentación que tendrá como eje su más reciente trabajo discográfico, “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”.
Después de una extensa gira por escenarios de América Latina y Europa, el cantautor argentino volverá a encontrarse con el público porteño en una noche especialmente pensada para celebrar su presente artístico y repasar algunas de las canciones que marcaron su trayectoria.
Coti llega a Buenos Aires con su nuevo álbum
El concierto tendrá como protagonista a “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, el último álbum de estudio del artista. Se trata de una producción conceptual de diez canciones que apuesta por la interpretación musical tradicional y el trabajo artesanal en el estudio.
Compuesto, interpretado y producido por el propio Coti, con la coproducción de Max Miglin y Nico Cotton, el material fue grabado entre Buenos Aires y Madrid. Una de sus principales características es que todas las canciones fueron registradas con músicos reales, sin recurrir a instrumentos virtuales, samples ni inteligencia artificial.
En cuanto a su identidad sonora, el disco combina elementos del rock de autor contemporáneo, el pop sofisticado, el AOR y los sonidos rioplatenses. La propuesta encuentra un equilibrio entre la melancolía, la ironía y una mirada más introspectiva.
La trayectoria de Coti, entre grandes canciones y reconocimientos internacionales
Nacido en Rosario, Coti Sorokin construyó una carrera de más de dos décadas como cantautor, músico y productor. Sus composiciones trascendieron fronteras y se convirtieron en canciones reconocidas por distintas generaciones, entre ellas “Nada fue un error” y “Antes que ver el sol”.
Sus primeros pasos musicales comenzaron en 1992, cuando formó la banda Luz Mala. Más adelante, se desempeñó como músico y productor junto a figuras de la talla de Andrés Calamaro, Mercedes Sosa y Enanitos Verdes. En 2002 se instaló en Madrid, donde impulsó su carrera solista y alcanzó una importante proyección internacional.
A lo largo de su recorrido obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos dos premios Grammy, un Premio Ondas en España, un Premio Gardel y un Premio Oye en México. También recibió 12 distinciones ASCAP en Estados Unidos como compositor y consiguió certificaciones de Oro, Platino y Doble Platino en distintos países.
Además de su faceta como intérprete, continúa desarrollándose como productor artístico y sumó trabajos junto a bandas como Enanitos Verdes, Guasones, Turf e Indios.
Este jueves, Coti volverá a Buenos Aires para compartir una noche con sus seguidores, en un espectáculo que combinará las canciones de su nuevo álbum con los clásicos que consolidaron su lugar en la música en español.
Coti en C Art Media
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Fecha: jueves 19 de noviembre.
Lugar: C Art Media, Buenos Aires.
Entradas: a través de Passline.com.
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