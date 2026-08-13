Grilla completa del PopFest 2026: una por una las figuras que estarán el nuevo festival de Pop Radio
El megaevento al aire libre producido por Pop Radio 101.5 dio a conocer el line-up oficial de su primera edición, que se realizará el próximo 5 de diciembre.
La expectativa en torno al nacimiento del PopFest 2026 quedó formalmente inaugurada tras revelarse el listado completo de artistas que formarán parte de su imponente escenario principal. El festival, que se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre en Parque Norte (Av. Cantilo y Güiraldes, CABA), apostará por una propuesta sonora ecléctica que cruza géneros y generaciones.
La gran figura internacional de la jornada será el colombiano Juanes, quien encabezará la grilla principal. A su lado, el line-up se completa con un seleccionado de referentes de la música argentina, destacándose las actuaciones confirmadas de Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, además de otras sorpresas y nuevos talentos que musicalizarán la jornada.
La propuesta se completará con un predio adaptado para ofrecer una experiencia integral que incluirá actividades interactivas y un amplio patio gastronómico al aire libre.
Cómo comprar entradas para la PopFest, la fiesta de la música de Pop Radio
La comercialización de los accesos se realizará de forma online a través de la plataforma oficial Pulso Tickets (www.pulsotickets.com) bajo un esquema dividido en dos etapas:
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Preventa exclusiva BNA: Destinada de manera exclusiva para los clientes de tarjetas Mastercard del Banco Nación (BNA), habilitada durante este jueves 13 y viernes 14 de agosto.
Venta general: Se abrirá al público general a partir de este sábado 15 de agosto, permitiendo asegurar un lugar para disfrutar de una jornada al aire libre que combinará música en vivo, experiencias interactivas y un amplio patio gastronómico.
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