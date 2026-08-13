Grilla completa del PopFest 2026: una por una las figuras que estarán el nuevo festival de Pop Radio

La gran figura internacional de la jornada será el colombiano Juanes, quien encabezará la grilla principal. A su lado, el line-up se completa con un seleccionado de referentes de la música argentina, destacándose las actuaciones confirmadas de Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, además de otras sorpresas y nuevos talentos que musicalizarán la jornada.