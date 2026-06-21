Crece la preocupación por Dalila luego de suspender un recital de forma repentina

La preocupación de los fans se relaciona además con lo ocurrido meses atrás. En febrero, Dalila atravesó un episodio que generó gran repercusión luego de sufrir una descompensación durante una presentación en Avellaneda, Santa Fe. En aquel momento, el periodista Fede Flowers informó a través de su cuenta de X: “Muy preocupante: nuevamente Dalila en una situación muy confusa, esta vez la sacaron desmayada de un show en Avellaneda, Santa Fe hace unos días”.

Tras ese incidente, la artista debió suspender el espectáculo que iba a brindar en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán el 27 de febrero. Finalmente, esa fecha pudo realizarse el 6 de marzo tras ser reprogramada.

Mientras tanto, sus seguidores continúan expresándole apoyo y buenos deseos, a la espera de que pueda recuperarse por completo y retomar sus actividades con normalidad.