"Creí que me iba a morir": Caro Trippar recordó el día que recibió un diagnóstico que le cambió la vida

En medio de esa incertidumbre, Caro reconoció que tomó una decisión que posteriormente recomendó no repetir: cargó sus informes médicos en ChatGPT para intentar encontrar respuestas por su cuenta.

La información que recibió en ese momento tuvo un efecto devastador. Según contó, la herramienta le mostró estimaciones de sobrevida asociadas a determinados escenarios de respuesta al tratamiento, algo que profundizó todavía más su miedo.

“Yo ahora estoy luchando por vivir 5 años, 10 años con toda la furia, o sea no voy a llegar a los 12 años de Milo”, expresó, al pensar en el futuro de su hijo.

Con el paso del tiempo y gracias al acompañamiento de su familia, su entorno y su psicóloga, Caro pudo atravesar aquel momento desde otra perspectiva. Actualmente continúa con el tratamiento indicado por sus médicos y espera los próximos resultados de laboratorio para conocer cómo está respondiendo.

Su manera de enfrentar la enfermedad también cambió. Al recordar aquel día, aseguró que ya no se encuentra en el mismo lugar emocional y cerró su relato con una frase que refleja su decisión de seguir adelante: “Realmente creí que me iba a morir, ahora siento que no me voy a morir, así que no se preocupen porque no me voy a morir. No de esto, me rehúso a morirme por el cáncer chicos, por favor, no va con mi personalidad”.