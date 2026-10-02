Otorgan la prisión domiciliaria a Callejero Fino: la Justicia consideró que tenía el arma para defenderse

La defensa buscó que el episodio fuera encuadrado como tenencia ilegal de arma, una calificación más leve que la portación planteada por el fiscal Cosme Iribarren. La jueza, sin embargo, no hizo lugar a ese pedido debido a que consideró que el cantante se desplazaba por la vía pública con el arma a su alcance y con posibilidad de utilizarla de manera inmediata.

Las amenazas denunciadas por Callejero Fino fueron consideradas por la Justicia

Aunque rechazó el planteo para que la causa fuera considerada como tenencia ilegal, la magistrada aceptó un pedido subsidiario presentado por la defensa. De esta manera, cambió la imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de la numeración.

Para tomar esa decisión, se tuvo en cuenta la declaración del propio Callejero Fino sobre las circunstancias en las que llevaba la pistola. El músico manifestó que lo hacía por miedo frente a presuntas amenazas, hostigamientos y agresiones de parte de un exmánager, Mauricio Fernández. Además, aseguró que no tenía intención de utilizar el arma con fines ilícitos.

De acuerdo con la resolución, la versión brindada por el cantante encontró respaldo en testimonios y denuncias anteriores que fueron incorporados a la causa. Fernández se encuentra actualmente detenido en el marco de otra investigación que tramita en el Departamento Judicial de San Isidro.

Con este escenario, la Justicia autorizó que Callejero Fino cumpla la prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en La Lonja, Pilar. Allí permanecerá al cuidado de su pareja y será supervisado por el Área de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Al analizar su situación, la jueza señaló que existían riesgos procesales por la pena en expectativa y por una condena anterior de 7 años y 6 meses de prisión por robo doblemente agravado. No obstante, también tuvo en consideración que la fiscalía no presentó objeciones a la morigeración de la detención y que el arraigo familiar del cantante permitía reducir el riesgo de fuga.