Otorgan la prisión domiciliaria a Callejero Fino: la Justicia consideró que tenía el arma para defenderse
El músico deberá utilizar una tobillera electrónica. La Justicia tuvo en cuenta las amenazas que denunció de su exmánager y los riesgos procesales de la causa.
Callejero Fino dejará de estar detenido bajo la modalidad actual luego de que la Justicia resolviera concederle la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Al mismo tiempo, la situación judicial del cantante tuvo una modificación: la imputación pasó a ser por portación ilegal de arma de guerra atenuada, en la causa que lo mantiene privado de su libertad desde el 30 de agosto.
La medida comenzará a regir una vez que la resolución quede firme. Mientras se avanza con la colocación del dispositivo de monitoreo electrónico, se dispuso que el músico sea sometido a controles policiales semanales, que se realizarán en horarios discontinuos.
La detención de Callejero Fino
La detención de Callejero Fino se había producido mientras se trasladaba en una camioneta Volkswagen Amarok por la avenida Benavídez, en Tigre. Los efectivos decidieron interceptar el vehículo debido a que circulaba sin las chapas patentes colocadas y tenía el parabrisas polarizado.
Al inspeccionar la camioneta, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con 12 municiones en el panel de la puerta del conductor. Posteriormente, la pericia balística determinó que el arma se encontraba en condiciones de ser utilizada y que su numeración había sido suprimida.
A partir de los elementos reunidos en la investigación, la Justicia estableció que la pistola estaba “dentro de la esfera de custodia” del artista. También se comprobó que Callejero Fino no figuraba registrado como legítimo usuario de armas de fuego.
La defensa buscó que el episodio fuera encuadrado como tenencia ilegal de arma, una calificación más leve que la portación planteada por el fiscal Cosme Iribarren. La jueza, sin embargo, no hizo lugar a ese pedido debido a que consideró que el cantante se desplazaba por la vía pública con el arma a su alcance y con posibilidad de utilizarla de manera inmediata.
Las amenazas denunciadas por Callejero Fino fueron consideradas por la Justicia
Aunque rechazó el planteo para que la causa fuera considerada como tenencia ilegal, la magistrada aceptó un pedido subsidiario presentado por la defensa. De esta manera, cambió la imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de la numeración.
Para tomar esa decisión, se tuvo en cuenta la declaración del propio Callejero Fino sobre las circunstancias en las que llevaba la pistola. El músico manifestó que lo hacía por miedo frente a presuntas amenazas, hostigamientos y agresiones de parte de un exmánager, Mauricio Fernández. Además, aseguró que no tenía intención de utilizar el arma con fines ilícitos.
De acuerdo con la resolución, la versión brindada por el cantante encontró respaldo en testimonios y denuncias anteriores que fueron incorporados a la causa. Fernández se encuentra actualmente detenido en el marco de otra investigación que tramita en el Departamento Judicial de San Isidro.
Con este escenario, la Justicia autorizó que Callejero Fino cumpla la prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en La Lonja, Pilar. Allí permanecerá al cuidado de su pareja y será supervisado por el Área de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Al analizar su situación, la jueza señaló que existían riesgos procesales por la pena en expectativa y por una condena anterior de 7 años y 6 meses de prisión por robo doblemente agravado. No obstante, también tuvo en consideración que la fiscalía no presentó objeciones a la morigeración de la detención y que el arraigo familiar del cantante permitía reducir el riesgo de fuga.
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