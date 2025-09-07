Cris Morena habló tras la muerte de Mila: ¿cómo fue su reaparición?

La tristeza transformada en proyectos

A pesar del dolor, Cris Morena reveló que la tristeza se transformó en creatividad y en nuevos proyectos. "Fue muy emotivo. Fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila, que yo aparecía en público. Y bueno, lo único que les pedí, por favor, es que no estaba para hacer notas y ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía. Que para mí la rebeldía es un buen motivo para vivir”, afirmó.