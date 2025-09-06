Cris Morena y Gustavo Yankelevich recordaron a Romina Yan en el día que cumpliría años

Los mensajes de sus hijos

Sus hijos también compartieron emotivos mensajes en redes sociales. Franco Giordano expresó: “Nada me enorgullece más que ser tu hijo, de ser una parte tuya, de pertenecer a la familia que construiste y soñaste. Me faltaría una eternidad para expresar todo lo que sos para mí. Mi alma brilla por vos. Gracias por ser mi todo y nuestro todo. Te amo para siempre, cada día más. Feliz cumple, Mami”.

Fran Yan

Por su parte, Valentín agregó: “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos, pero igualmente te festejamos todos los días. Es una sensación muy rara sentirte tan presente, pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas. Así y todo, me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano. Eternamente gracias Mami. Te amo”.

Valen Yan