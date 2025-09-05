El emotivo mensaje de Cris Morena en su reaparición pública tras la muerte de su nieta, Mila Yankelevich

Un discurso conmovedor sobre el amor

A pesar del duro momento personal que atraviesa, Cris Morena agradeció a Erreway y al público por el apoyo. También mencionó a su hija y a su nieta. “Mañana es el cumple de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias. A través de la música, la amistad, el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces nos importaban”, dijo.