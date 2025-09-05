El emotivo mensaje de Cris Morena en su reaparición pública tras la muerte de su nieta, Mila Yankelevich
Tras el trágico accidente de su nieta en Miami, es la primera aparición de la productora. Los detalles y cuál fue su mensaje sobre la tragedia.
La productora Cris Morena reapareció públicamente en el show de Erreway en Buenos Aires, semanas después de la muerte de su nieta, Mila Yankelevich. En un emotivo discurso, la icónica creadora de éxitos como Rebelde Way rindió un sentido homenaje a su hija, Romina Yan, y a su nieta.
Cris Morena apareció de manera inesperada en el escenario, en una fecha muy especial, el cumpleaños de Camila Bordonaba. "¡Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa! El cumple de Cami y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo, y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!", expresó.
Un discurso conmovedor sobre el amor
A pesar del duro momento personal que atraviesa, Cris Morena agradeció a Erreway y al público por el apoyo. También mencionó a su hija y a su nieta. “Mañana es el cumple de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias. A través de la música, la amistad, el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces nos importaban”, dijo.
La productora también se refirió a la serie Rebelde Way, que dio origen a la banda. “Me hizo rebelde, dejé lo cómodo. Aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino”, explicó, demostrando una vez más el profundo mensaje de sus creaciones.
