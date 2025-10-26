La serie turca de misterio y drama que es considerada la más exitosa de la historia de Netflix

La historia sigue a Atiye, interpretada por Beren Saat, una joven pintora de Estambul cuya vida tranquila se ve alterada por un descubrimiento arqueológico en Gobeklitepe, el templo más antiguo del mundo. Este hallazgo conecta de manera misteriosa a Atiye con su pasado y la espiritualidad de la región, llevándola a un viaje de autodescubrimiento y enigmas antiguos que transformará su vida para siempre. La serie profundiza en los dilemas internos de la protagonista, explorando cómo sus decisiones personales afectan a quienes la rodean y cómo la historia milenaria de Anatolia se entrelaza con su destino.