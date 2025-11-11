Cristian Castro y Mariela Sánchez, separados tras confirmar su casamiento: ¿por una fan?

Es que este lunes, Ángel de Brito reveló en LAM, que Cristian y su pareja se habrían separado. “Yo hoy hablé con Mariela. Dice que después de Perú vino el recital de Córdoba también, el show de La Mona y el partido de fútbol. El partido de fútbol fue lo que dinamitó todo porque ahí apareció esta fan que lo capturó a Cristian y lo abdujo, no sé qué le hizo”, relató el conductor, dejando entrever que el encuentro con una admiradora habría sido el punto de quiebre.