Dua Lipa se reunió con sus fans y volvió a cantar "De música ligera"

Dua Lipa desató la locura en Palermo: cenó en un clásico porteño tras el Superclásico y cautivó a sus fans

Dua Lipa volvió a causar furor en Buenos Aires. Luego de dos recitales con entradas agotadas en el estadio Monumental y de sorprender a todos con su presencia en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera, la estrella británica decidió cerrar su estadía en la ciudad con un toque bien local: una cena en El Preferido de Palermo, el reconocido restaurante de cocina porteña que se convirtió en parada obligada de celebridades internacionales.

Su presencia en el tradicional local gastronómico no pasó inadvertida. En cuestión de minutos, la vereda se llenó de fanáticos que, al enterarse de su llegada, se agolparon en la puerta con la esperanza de verla salir. Entre los gritos de “¡Dua, te amamos!” y “¡Welcome to Argentina!”, los flashes de los celulares iluminaron la escena.

Acompañada por un discreto operativo de seguridad, la cantante se mostró sonriente, saludó con la mano a los presentes y hasta pronunció algunas palabras en español, gesto que desató la euforia general. Vestida completamente de negro y con una actitud relajada, agradeció los gestos de cariño antes de retirarse del restaurante. Los fanáticos que lograron acercarse contaron que la artista extendió su mano hacia ellos y que, pese al caos en la calle, mantuvo su habitual simpatía.

“Es una genia, se nota que ama venir a Argentina”, expresó una admiradora que la esperó más de dos horas en la puerta del local. El episodio recordó a su visita anterior en 2022, cuando también eligió El Preferido para disfrutar de la gastronomía porteña durante su gira Future Nostalgia Tour. Tres años después, el fenómeno se repitió con la misma intensidad: la esquina rosada de Palermo volvió a ser escenario de un encuentro entre la estrella del pop y su fervoroso público argentino.

La artista de ascendencia albanesa-kosovar de 30 años disfrutó de un fin de semana cargado de emociones en el país. Además de sus shows multitudinarios, protagonizó un momento viral al cantar “Tu misterioso alguien”, de Miranda!, en pleno Monumental. Un día después, asistió al Superclásico en La Bombonera, donde fue vista con la camiseta de la Selección Argentina y recibió una camiseta de Boca personalizada de manos de Juan Román Riquelme, presidente del club.

Durante su estadía, también recorrió distintos barrios porteños como Recoleta, La Boca y Villa Crespo, degustando platos en lugares icónicos. En Madre Rojas probó carnes premium, mientras que en Las Flores disfrutó de trucha patagónica. Pero fue en El Preferido donde selló su despedida de la ciudad, dejando una postal que se viralizó en redes: una superestrella internacional saludando entre sonrisas a una multitud que la esperaba bajo el cielo de Palermo.

Dua Lipa volvió a confirmar su especial conexión con la Argentina: cada una de sus visitas combina arte, calidez y una dosis de caos porteño que ya forma parte de su historia con el público local.