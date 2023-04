Filtran comprometedores mensajes de Cristian Castro a una modelo argentina

Si bien, inicialmente conversaban por un proyecto laboral que involucraba el trabajo de la modelo en un videoclip, la charla se tornó comprometedora cuando el artista comenzó a sugerir que para "transmitir al público que hay piel y química" debían verse a solas para tener "algo más íntimo".

El mensaje escrito decía lo siguiente: "Cielo, estuve pensando y para hacer un vídeo como el que necesito, tenemos que transmitir al público que hay piel y química. Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo que me encantaría". Ante esta propuesta fuera de lugar, la modelo no dudó en responder: "Pero eso no es lo que me dijiste cuando me llamaste, no entiendo a qué querés llegar".

chat cristian castro con modelo.jpg

Previamente a esto, la joven le había adelantado al intérprete de "Lloran las rosas" que no iría a verlo sola, porque no se conocían. Una vez recibida la contundente respuesta, Castro volvió a arremeter: "Te soy sincero, me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobreactuado". Y agregó: "Estoy esperando la foto de tu DNI para sacarte el pasaje", señaló intencionalmente.

Frente a la insistencia, Galera optó por cerrar el asunto de manera categórica: "Me dejás helada. No creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente. Creí que eras otra clase de persona cuando hablamos. Y no me interesa".

Cabe destacar que, además de estos mensajes escritos, el artista también había enviado un audio a la modelo, donde la halagaba libidinosamente: "Qué linda que sos, mi amor. Sos hermosa, qué guapa cara. Estás re jovencita, ¿tenés 24 o 25?".

¿Se hará cargo de esta situación el cantante?