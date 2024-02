Habló la mujer trans que sería amante de Cristian Castro: qué dijo

Luego, agregó: “Si se puso celosa porque Cristian estuvo conmigo lo siento. A mi lo que menos me interesa es hablar con una chica que es adornada, lo digo por Mariela. Y tampoco me interesa hablar con él, pero si quieren hablar hablemos pero cara a cara para que lo vean todos”.

Qué dijo la mujer trans que sería amante de Cristian Castro

supuesta amante de Cristian Castro

Por otro lado, durante sus declaraciones, también se mostró muy enojada con Yanina Latorre. “A Yanina Latorre le quiero decir que si está del lado de los caracoles que me la succione. No sabe nada de mí y no sabe el trasfondo de la noticia. Que se ubique la tanga esa cornuda. ¿Quién se piensa que es esta atrevida para decirme turra a mí? ¿Con quién habló esta chica y con quién chequeó lo que dijo? Que tenga su apellido por lo menos, cornuda”, dijo.

“¿Por qué no dan la información bien y por qué no me hablas si queres chequear bien? Cristian no me va a escribir porque antes tampoco lo hizo, siempre me contactaron de su entorno, ojalá que me escriba o me llame. Que vengan de a uno si quieren amenazar, están todos con colita de paja. Se les desmoronó la pantalla, por suerte tenía que venir yo que soy transparente para terminar con esta farsa y esta mentira”, señaló también la influencer.

Después, para cerrar, espetó: “A mi Cristian me llevó hasta el perro, que me lo devuelvan. Si yo estoy casada y mi marido me engaña, yo me separo, no como la Latorre que es una cornuda consciente. Cristian Castro es un viejo loco que las quiere a todas las mujeres amarradas, ella lo usó y que se joda, es una cornuda. Mariela no da los motivos porque a nadie le gustaría admitir que su pareja la engañó con una mujer trans”.