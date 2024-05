Se terminó el amor: Cristian Castro volvió a romper con Mariela Sánchez

Luego, agregó: "Perdón Cristian. Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido una persona romántica que a pesar de todo, desde su enojo, me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor". Tras esto, explicó: "Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible".

mariela

"La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccionara de esta manera. Y caí. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea", continuó la argentina.

Por último, expresó: "Quiero pedir disculpas a toda su familia: Verónica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo a vos, Cristian". Hay que destacar que los audios que menciona la modelo son los que se reprodujeron en "A la tarde", donde ella habla de su primera ruptura. "El día que yo me iba de viaje con él, que yo me fui con dos personas que trabajaron con él y trabajan en mi negocio, ese día empezó como agresivo. Me apretó fuerte el brazo porque yo no había querido tener relaciones con él en todo el día", se la escucha decir a Sánchez en uno de los mismos.

Tras esto, continúa: "Cristian me odia porque sabe que yo puedo salir con cualquier tipo importante. Él está bien cuando domina la situación, cuando tiene minas feas al lado, gordas... ahora, cuando tiene una mina que se la mira todo el mundo, le agarra mucha inseguridad y es ahí cuando empieza a tratarte mal".

Aunque, esto no quedó ahí, sino que en los audios también lo definió como "gordo sucio" al cantante y lo acusó de "denigrar a las mujeres" y de querer embarazarlas para "marcarlas con los hijos".