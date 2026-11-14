Un ex Gran Hermano debutó en OnlyFans y sorprendió con el precio de su contenido exclusivo
Un exparticipante de Gran Hermano abrió su perfil en OnlyFans y ofrece fotos y videos eróticos mediante una suscripción paga.
Alan Simone, quien formó parte de la edición 2023/2024 de Gran Hermano (Telefe), sorprendió a sus seguidores al dar un nuevo paso en su presencia en las plataformas digitales. El exparticipante confirmó que desembarcó en OnlyFans, donde comenzó a ofrecer contenido exclusivo mediante una suscripción mensual.
Desde que terminó su paso por el reality, el joven mantuvo un perfil más alejado de la televisión y de los medios de comunicación. A través de Instagram, se dedicó principalmente a mostrar aspectos de su vida cotidiana, compartir momentos personales y publicar parte de sus entrenamientos en el gimnasio.
Ahora, Simone decidió apostar por una propuesta diferente y habilitó un perfil en una plataforma destinada a la publicación de material para adultos. La noticia fue comunicada por él mismo a través de sus redes sociales, donde también compartió el enlace para que sus seguidores puedan acceder a su contenido.
En la descripción de bienvenida de su cuenta, el ex Gran Hermano explicó qué tipo de material encontrarán quienes se suscriban: "Contenido exclusivo que no viste en ningún lado. Sin filtro y sin limites, algo que no vas a encontrar en mis redes".
Pero la propuesta no se limita únicamente a las publicaciones. También les ofreció a sus suscriptores la posibilidad de mantener conversaciones privadas y conocerlo más de cerca. En ese sentido, escribió: "Suscribite y vamos a poder hablar por privado para conocernos, me encanta saber quien esta del otro lado".
El perfil de Alan ya cuenta con nueve publicaciones disponibles y estableció un valor de 15 dólares mensuales para acceder al material. Para promocionar su desembarco en la plataforma, compartió una imagen de sus abdominales en sus historias de Instagram y acompañó la fotografía con una frase que no pasó inadvertida: "Lo que todos pidieron".
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