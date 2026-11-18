MasterChef rompió su récord en rating superando a la Selección Argentina
Con 16.2 puntos de rating, el reality que conduce Wanda Nara fue un completo éxito y se consagró lo más visto de la TV. Los detalles.
El certamen gastronómico de Telefe, "MasterChef Celebrity", volvió a demostrar su absoluto dominio en la pantalla chica al imponerse cómodamente en su franja horaria y consagrarse como el envío más visto de toda la televisión argentina durante una vibrante gala de eliminación. Bajo la conducción de Wanda Nara, el popular reality culinario no solo capturó la atención masiva de la audiencia nocturna, sino que además logró quebrantar su propio techo de audiencia establecido pocas semanas atrás.
De acuerdo con los registros oficiales suministrados por Kantar IBOPE, la emisión alcanzó un pico máximo de 16,2 puntos de rating a las 22:30, dejando atrás la marca previa de 14 puntos que representaba hasta el momento el mayor logro de la actual temporada.
Este desempeño confirma el sólido momento que atraviesa la propuesta estelar del canal de las pelotas, que continúa consolidándose como la principal referencia del horario central frente al resto de las ofertas disponibles en la grilla abierta.
Más allá del instante de mayor encendido alcanzado a mitad de la noche, uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la notable estabilidad que mantuvo el programa a lo largo de casi toda su emisión. Las planillas minuto a minuto reflejaron que la competencia logró sostener un piso superior a los 15 puntos durante gran parte de la transmisión, evidenciando una fidelidad sostenida por parte de los televidentes frente a la definición de quién abandonaba las cocinas.
En ese recorrido ascendente y constante dentro de la franja nocturna, "MasterChef Celebrity" marcó 16,0 puntos exactamente a las 22:31, apenas un minuto después de tocar su techo de la jornada. Minutos más tarde, a las 22:33, el ciclo se mantenía firme en 15,7 puntos, mientras que hacia las 22:48 continuaba liderando con total comodidad al registrar 15,6 puntos de audiencia, sin dar margen alguno para el repunte de sus competidores directos.
La contundencia de los números cosechados por el envío de Telefe quedó todavía más expuesta al observar el rendimiento obtenido por las demás señales abiertas en la misma franja horaria. En segundo lugar se ubicó El Trece con "Otro Día Perdido", propuesta que alcanzó los 5,0 puntos de rating, quedando a más de diez unidades de distancia respecto del líder absoluto de la televisión local.
Mucho más atrás en la tabla general de posiciones se encolumnaron el resto de los ciclos que compitieron en el segmento nocturno sin lograr acercarse a la disputa principal. En ese pelotón, "BTV" cosechó 1,6 puntos, seguido por "Bienvenidos a Ganar" con 1,0 punto, mientras que "Se Siente Argentina" cerró la medición con apenas 0,3 puntos, ratificando la hegemonía indiscutida de "MasterChef Celebrity".
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