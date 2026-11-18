La contundencia de los números cosechados por el envío de Telefe quedó todavía más expuesta al observar el rendimiento obtenido por las demás señales abiertas en la misma franja horaria. En segundo lugar se ubicó El Trece con "Otro Día Perdido", propuesta que alcanzó los 5,0 puntos de rating, quedando a más de diez unidades de distancia respecto del líder absoluto de la televisión local.

Mucho más atrás en la tabla general de posiciones se encolumnaron el resto de los ciclos que compitieron en el segmento nocturno sin lograr acercarse a la disputa principal. En ese pelotón, "BTV" cosechó 1,6 puntos, seguido por "Bienvenidos a Ganar" con 1,0 punto, mientras que "Se Siente Argentina" cerró la medición con apenas 0,3 puntos, ratificando la hegemonía indiscutida de "MasterChef Celebrity".