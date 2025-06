Cruce al rojo vivo entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la condena a Cristina Kirchner

Este comentario generó una inmediata reacción en Brey, quien cuestionó de manera enfática la posibilidad de un trato diferenciado para la exjefa de Estado, al sostener que debía ser considerada "como una ciudadana más" y, en consecuencia, cumplir su condena en una "cárcel común".

Brey desarrolló su postura: “Ella le habló al pueblo desde el balcón, si es tan cercana a ellos, cuál sería el miedo de ir a una cárcel común. Si ella lo pide por tener más de 70, también habría que considerar el pedido de los genocidas que están detenidos y tienen más de 70”. La declaración, contundente, generó la reacción inmediata de Georgina Barbarossa, quien no ocultó su molestia ante la analogía. Esa intervención le dio pie a Nancy Pazos para replicar con dureza.

cruce pazos brey

“Pará un minutito. Me están matando por la cucaracha porque no te pueden parar”, disparó Pazos, elevando la temperatura del intercambio. Enseguida, Mariana Brey tomó la palabra y lanzó una crítica directa al clima que se estaba generando en el estudio: “¿Hasta cuándo va a seguir este nivel de destrato? El nivel de destrato que estoy recibiendo, tiene que tener un límite. Estoy hablando con la conductora y no lo podés soportar”.

Nancy Pazos no dejó pasar la acusación y contraatacó: “No. No es que no lo puedo soportar, pero no se te puede contestar porque no hacés un punto y aparte. Te gritan a lo bestia por la cucaracha y no parás. Me la saco para que puedas callarte”. Pese a la tensión reinante, Brey redobló la apuesta y cerró su intervención con una frase que dejó en claro que el conflicto estaba lejos de apaciguarse: “Un límite, no puede callarse”. A lo que Pazos, lejos de ceder, remató con sarcasmo: “¿Querés victimizarte más? Dale, hablá. Tené tu minuto de gloria”.