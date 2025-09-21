La joya de Netflix: el drama que te llega al corazón y te hace emocionar

La prensa especializada coincidió en que se trata de una de las mejores películas de las últimas décadas dentro de la carrera de su realizador. Para David Ehrlich, de IndieWire, es “la mejor película de Clint Eastwood en 25 años: emotiva, entretenida y con un toque autocrítico”. Por su parte, Ezequiel Boetti la definió como una obra “reflexiva y testamentaria en lo social, lo político y lo sentimental”.