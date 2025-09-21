La joya de Netflix: el drama que te llega al corazón y te hace emocionar
Algunas películas logran combinar emoción, intriga y drama de una manera tan potente que te dejan una marca.
Esta producción no solo recibió elogios de la crítica internacional, sino que también se transformó en uno de los trabajos más personales de su director. Con un ritmo reflexivo y momentos cargados de tensión, logra retratar cómo las decisiones del pasado y la soledad en la vejez pueden conducir a caminos inesperados.
La prensa especializada coincidió en que se trata de una de las mejores películas de las últimas décadas dentro de la carrera de su realizador. Para David Ehrlich, de IndieWire, es “la mejor película de Clint Eastwood en 25 años: emotiva, entretenida y con un toque autocrítico”. Por su parte, Ezequiel Boetti la definió como una obra “reflexiva y testamentaria en lo social, lo político y lo sentimental”.
Además, septiembre se presenta como un mes ideal para descubrir o volver a ver dramas de este calibre en Netflix, ya que la plataforma renueva gran parte de su catálogo con propuestas para todos los gustos.
De qué trata "La mula"
La historia se centra en Earl Stone, un hombre de más de 80 años que siempre priorizó su trabajo por encima de la familia. En plena crisis personal y con su negocio de floricultura al borde del embargo, recibe una oferta inesperada: un trabajo simple que consiste en conducir de un lugar a otro.
Lo que parece una salida económica rápida termina convirtiéndose en un peligroso camino, ya que Earl, sin saberlo, se transforma en transportista de drogas para un cártel mexicano. Desde entonces, queda bajo la mira de la DEA, encabezada por el agente Colin Bates, interpretado por Bradley Cooper. La trama combina tensión policial con un trasfondo humano, marcado por la culpa, la redención y la fragilidad de la vejez.
Reparto de "La mula"
-
Clint Eastwood (Earl Stone)
Bradley Cooper (Agente Colin Bates)
Laurence Fishburne (Agente Especial Charge)
Michael Peña (Agente Treviño)
Dianne Wiest (Mary)
Ignacio Serricchio (Julio)
Andy García (Latón)
Taissa Farmiga (Ginny)
Alison Eastwood (Iris)
Richard Herd (Tim Kennedy)
Tráiler de "La mula"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario