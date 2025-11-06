Cuándo arranca la venta de entradas para el show de AC/DC en Argentina
La banda regresa al Estadio de River Plate para revivir su conexión con el público local.
AC/DC anunció su regreso a la Argentina tras 16 años y con una fecha en River. La legendaria banda australiana se presentará el 23 de marzo. Durante el 2025, el grupo pasó por importantes estadios en Europa, Estados Unidos y Australia.
La gira toma su nombre del álbum Power Up (2020), el disco número 17 de la banda, que es un homenaje directo a Malcolm Young, guitarrista rítmico y alma fundacional del grupo, que murió en 2017. Con riffs inéditos y la impronta inconfundible de su hermano Angus Young, el álbum marcó el renacimiento de AC/DC tras décadas de legado.
Durante los últimos meses, los rumores crecían entre los fanáticos argentinos: publicaciones en redes y filtraciones de fechas que sólo aumentaban la ansiedad. Y este martes 3 de noviembre por la mañana, la confirmación llegó: la legendaria banda de rock se presentará el 23 de marzo de 2026 en el estadio River Plate.
La última visita de AC/DC a la Argentina fue en diciembre de 2009, con tres funciones completamente agotadas en el estadio Monumental, que luego fueron inmortalizadas en el álbum y en el documental Live at River Plate (2012). Ahora, aquellas noches se convirtieron en historia pura del rock, se podrán revivir en vivo.
Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a AC/DC en River
Las entradas para ver a AC/DC en Buenos Aires saldrán a la venta el viernes 7 de noviembre a las 10 de la mañana, exclusivamente a través del sitio web oficial de All Access (www.allaccess.com.ar). Se desaconseja comprar a través de otras páginas web, para evitar caer en estafas.
Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago desde un primer momento. Es decir que, para este show, no habrá instancia de preventa con la tarjeta de ningún banco.
Los precios de las entradas
- Platea Sívori Alta: $189.750
- Campo General: $207.000
- Plateas Altas: $258.750
- Platea Sívori Media: $287.500
- Campo Delantero: $339.250
- Plateas Preferenciales: $396.750
