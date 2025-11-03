AC/DC regresa a Latinoamérica: qué países, cuándo y cómo conseguir entradas

Respecto a las entradas, la venta general para todos los países de esta parte de la gira comenzará el próximo 7 de noviembre. A pesar de que algunos países contarán con opciones de meses sin intereses, la información compartida hasta ahora indica que no habrá preventa exclusiva, una dinámica que suele ser común en eventos de esta magnitud.

Este anuncio es especialmente significativo para el público latinoamericano, cuya última visita de la banda —conocida por himnos como “Highway To Hell”, “Back in Black” y “Rock & Roll Train”— se remonta a 2009. En aquella ocasión, la gira se realizó para promocionar el álbum Black Ice.

Ese paso por la región dejó una huella tan profunda que el público argentino dejó una impresión imborrable en la banda, al punto de que el video de su show en el River Plate fue lanzado oficialmente y es considerado por muchos como uno de los conciertos más importantes en sus más de 50 años de trayectoria.

Desde esa última visita, AC/DC ha pasado por varios cambios en su formación. La banda tuvo que lidiar con las salidas del bajista Cliff Williams y el baterista Phil Rudd, incorporando a Chris Chaney y Matt Laug, respectivamente. Incluso el vocalista Brian Johnson fue sustituido temporalmente por Axl Rose entre 2016 y 2018 debido a problemas de audición.

Sin embargo, la pérdida más dura fue, sin lugar a dudas, la muerte de Malcolm Young, guitarrista rítmico y principal compositor, además de hermano de Angus. En un esfuerzo por mantener vivo el espíritu del rock, AC/DC decidió reemplazar a Malcolm con su sobrino, Steve Young. Steve ya ha participado en dos álbumes de estudio con la banda: Rock or Bust de 2014 y Power Up de 2020.