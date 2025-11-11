Cuándo estrena la película de los Jonas Brothers en Disney+
Kevin, Joe y Nick estrenan "Una navidad muy Jonas" en Disney+ para abrir la temporada navideña en la plataforma. Los detalles.
El regreso de los Jonas Brothers a la escena musical no fue simplemente una reunión nostálgica, sino el inicio de una nueva y ambiciosa era creativa para Kevin, Joe y Nick. Tras su separación, los hermanos no solo consolidaron sus carreras en solitario, sino que exploraron diversas facetas del entretenimiento. Su vuelta como trío demostró que su química y su atractivo ante el público seguían intactos, llevando su música a nuevos récords y reafirmando su estatus como iconos pop globales. Este renacer no se limitó al estudio de grabación, sino que se expandió rápidamente a otros medios.
Junto con su éxito musical, los hermanos han reavivado su faceta como actores y productores, una línea de trabajo que fue crucial en sus inicios con la franquicia Camp Rock. Al igual que en aquellos días de Disney Channel, los Jonas Brothers demuestran que se sienten cómodos en la pantalla, aprovechando su propia imagen y dinámica familiar para la ficción. Este enfoque les permite capitalizar la autenticidad que el público valora, ofreciendo contenido que resuena tanto con sus fans de la primera hora como con las nuevas audiencias.
Esta convergencia de música y actuación se materializa en su próximo proyecto: "Una navidad muy Jonas". En esta película, los hermanos se interpretan a sí mismos, fusionando la realidad de su vida como celebridades con una narrativa festiva y llena de obstáculos. Es un movimiento inteligente que continúa la tendencia de usar su propia historia y carisma como base para proyectos de entretenimiento, creando un puente directo entre sus conciertos y las producciones cinematográficas de Disney+. La película se perfila como un nuevo éxito en su versátil carrera.
Todos los detalles de "Una navidad muy Jonas" antes de su estreno en Disney+
"Una Navidad muy Jonas" es la nueva película festiva producida por 20th Television que llega exclusivamente a Disney+, contando con un elenco estelar y un equipo de producción de alto calibre.
Fecha de estreno:
-
14 de noviembre exclusivamente en Disney+.
Sinopsis oficial:
-
En "Una Navidad muy Jonas", Kevin, Joe y Nick Jonas enfrentan una serie de obstáculos cada vez mayores mientras intentan llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias. La película los presenta interpretándose a sí mismos en una aventura caótica de regreso a casa.
Fotos oficiales de Disney+
-
El elenco principal incluye a Kevin, Joe y Nick Jonas, junto a Chloe Bennet (Lucy), Billie Lourd (Cassidy), Laverne Cox (Stacy), KJ Apa (Gene), Andrew Barth Feldman (Ethan), Andrea Martin (Deb), Kenny G (él mismo) y Justin Tranter (él mismo). La película también cuenta con los cameos especiales de la familia Jonas y participaciones de Randall Park (Brad) y Jesse Tyler Ferguson (Santa Claus).
Tráiler oficial:
-
El tráiler oficial de "Una Navidad muy Jonas" ya está disponible e incluye un adelanto del primer sencillo de la película, “Coming Home This Christmas” junto a Kenny G, canción que ya está disponible en plataformas.
