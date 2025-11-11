Cuándo estrena la película de los Jonas Brothers en Disney+

El regreso de los Jonas Brothers a la escena musical no fue simplemente una reunión nostálgica, sino el inicio de una nueva y ambiciosa era creativa para Kevin, Joe y Nick. Tras su separación, los hermanos no solo consolidaron sus carreras en solitario, sino que exploraron diversas facetas del entretenimiento. Su vuelta como trío demostró que su química y su atractivo ante el público seguían intactos, llevando su música a nuevos récords y reafirmando su estatus como iconos pop globales. Este renacer no se limitó al estudio de grabación, sino que se expandió rápidamente a otros medios.