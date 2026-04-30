Cuándo se estrena "El diablo viste a la moda 2" en Disney+
Protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep, la secuela de "El diablo viste a la moda" ya está en todos los cines, pero ¿cuándo llega a plataforma? Los detalles.
En un Hollywood saturado de superhéroes, explosiones digitales y secuelas que nadie pidió, el anuncio y posterior estreno de la continuación de "El diablo viste a la moda" se sintió como una bocanada de aire fresco en una oficina cerrada. Pero la pregunta del millón, esa que los críticos más serios se apuraron a escupir, era si realmente era necesario volver a este universo. La respuesta corta es un rotundo sí. Y no por una cuestión de nostalgia barata, sino porque el género de la chick flick de alto nivel está en peligro de extinción.
Ya no existen esas películas que combinan diálogos punzantes, una estética impecable y esa tensión laboral que nos hacía sentir que un cinturón cerúleo era una cuestión de vida o muerte. El regreso de esta historia viene a llenar un bache que el cine contemporáneo dejó vacío: el de la comedia sofisticada para adultos que disfrutan del sarcasmo y el estilo.
La falta de este tipo de producciones en la última década nos obligó a conformarnos con comedias románticas genéricas de bajo presupuesto que carecen de la mordacidad de la obra original. Volver a ver a Meryl Streep encarnando a esa jefa implacable que todos amamos odiar es confirmar que el carisma no tiene reemplazo. Era necesario porque el cine actual necesitaba recordar que se puede ser comercial sin perder la elegancia y que un guion inteligente puede ser más explosivo que cualquier efecto especial.
Miranda Priestly regresa a un mundo donde el periodismo de moda cambió radicalmente, donde los influencers creen tener el poder que antes solo tenía una revista de lomo ancho. Ese choque de mundos es el conflicto que el género pedía a gritos para actualizarse sin perder su esencia.
¿Cuándo llega al streaming?
Para los que prefieren disfrutar de los desplantes de Miranda desde la comodidad de su sillón (y sin el riesgo de ser juzgados por su elección de calzado), ya hay confirmaciones importantes. La película tiene un lugar asegurado en el catálogo de Disney +.
Sin embargo, hay que armarse de paciencia y ensayar una mirada de desprecio al estilo Runway, porque todavía no hay una fecha de estreno oficial para la plataforma. El film acaba de aterrizar en los cines y, como sucede con las grandes exclusivas, se va a tomar su tiempo para brillar en la pantalla grande antes de pasar al streaming. Así que, por ahora, si querés ver si Andy Sachs volvió a caer en las garras de su antigua jefa, vas a tener que sacar tu entrada y acomodarte en la sala.
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