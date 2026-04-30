Cuándo se estrena "El diablo viste a la moda 2" en Disney+

¿Cuándo llega al streaming?

Para los que prefieren disfrutar de los desplantes de Miranda desde la comodidad de su sillón (y sin el riesgo de ser juzgados por su elección de calzado), ya hay confirmaciones importantes. La película tiene un lugar asegurado en el catálogo de Disney +.

Sin embargo, hay que armarse de paciencia y ensayar una mirada de desprecio al estilo Runway, porque todavía no hay una fecha de estreno oficial para la plataforma. El film acaba de aterrizar en los cines y, como sucede con las grandes exclusivas, se va a tomar su tiempo para brillar en la pantalla grande antes de pasar al streaming. Así que, por ahora, si querés ver si Andy Sachs volvió a caer en las garras de su antigua jefa, vas a tener que sacar tu entrada y acomodarte en la sala.