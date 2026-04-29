Cuándo se estrena "El Encargado", temporada 4 en Disney+

brandoni francella el encargado Guillermo Francella y Luis Brandoni en la cuarta temporada de "El Encargado".

Cuándo y dónde se estrena la nueva temporada de "El Encargado" con Guillermo Francella

Los nuevos episodios de "El Encargado" estarán disponibles desde este viernes 1 de mayo en la plataforma de streaming Disney+. La serie es original de Star+, servicio que luego fue incorporado a la plataforma del ratón.

El estreno del 1º de mayo no será solo el regreso de un éxito de audiencia, sino también una oportunidad para que el público disfrute de las últimas imágenes de un artista cuya presencia en pantalla será, sin dudas, eterna.

Se descarta que, al igual que las tres anteriores, la nueva temporada de "El Encargado" será un éxito de visualizaciones en Disney+.