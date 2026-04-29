Cuándo se estrena "El Encargado", temporada 4 en Disney+
La serie protagonizada por Guillermo Francella se prepara para el inminente lanzamiento de sus nuevos episodios.
La espera terminó para los seguidores de Eliseo, el ya mítico personaje interpretado por Guillermo Francella. La cuarta temporada de "El Encargado" desembarcará en la plataforma de streaming Disney+ casi de forma inminente, como uno de los grandes estrenos del año.
En esta nueva entrega, el personaje interpretado por Francella alcanza su máximo apogeo, integrándose a los círculos de la élite política y económica, aunque deberá lidiar con un plan secreto que amenaza su posición de privilegio.
La ficción de Mariano Cohn y Gastón Duprat regresa con nuevos conflictos en el edificio y un Eliseo cada vez más consolidado como figura central de poder, en una de las series argentinas más vistas del streaming.
Uno de los momentos más esperados de esta temporada ser el cameo de Luis Brandoni, cuya participación cobra un valor especial en el marco de la reciente pérdida de una de las figuras más grandes del cine nacional.
Los creadores de la serie, Mariano Cohn y Gastón Duprat, recordaron conmovidos al actor en una entrevista con El País, destacando su impacto cultural: lo definieron como un "prócer" y el último representante de una estirpe argentina única.
Cuándo y dónde se estrena la nueva temporada de "El Encargado" con Guillermo Francella
Los nuevos episodios de "El Encargado" estarán disponibles desde este viernes 1 de mayo en la plataforma de streaming Disney+. La serie es original de Star+, servicio que luego fue incorporado a la plataforma del ratón.
El estreno del 1º de mayo no será solo el regreso de un éxito de audiencia, sino también una oportunidad para que el público disfrute de las últimas imágenes de un artista cuya presencia en pantalla será, sin dudas, eterna.
Se descarta que, al igual que las tres anteriores, la nueva temporada de "El Encargado" será un éxito de visualizaciones en Disney+.
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