Cuántas temporadas tendrá "House of the Dragon"

Cuándo se estrena la cuarta temporada de "House of the Dragon"

Aunque desde la plataforma HBO Max todavía no se oficializó un día exacto para el desembarco de los nuevos episodios, los tiempos de postproducción y rodaje sugieren un estreno proyectado para el año 2028.

Esta estimación temporal se fundamenta en los prolongados lapsos de trabajo de aproximadamente dos años que la producción ha utilizado de manera sostenida entre temporada y temporada.

Asimismo, se prevé que este capítulo conclusivo mantenga una extensión de ocho episodios, repitiendo exactamente el mismo formato estructurado y aplicado en las entregas precedentes de la saga.