Cuántas temporadas tendrá "House of the Dragon"
Tras una impactante batalla en Ladera y la reaparición de Aegon la exitosa precuela de "Game of Thrones" prepara su recta final.
El cierre de la tercera temporada de "House of the Dragon" en HBO Max dejó un escenario de absoluta tensión y tableros cambiados tras los drásticos acontecimientos narrados en la cruenta batalla de Ladera, y los fans ya esperan ansiosos por más episodios.
La expectativa es todavía más teniendo en cuenta que la próxima entrega, la cuarta, será además la última temporada de la serie de épica fantástica, por lo que se espera por un cierre de la historia.
Mientras tanto, la trama dejó a los espectadores al filo del asiento cuando Rhaenyra descubrió la inesperada reaparición de Aegon a bordo de su dragón Fuegosol, mientras que la alarmante traición y deslealtad de Ulf el Blanco abrió interrogantes impredecibles sobre el rumbo definitivo de la disputa dinástica entre los bandos enfrentados.
De este modo, el último episodio acumuló más incógnitas que certezas, subordinando todas las resoluciones argumentales a la cuarta temporada, la cual marcará el punto final absoluto para la ficción medieval.
El propio creador y showrunner de la serie, Ryan Condal, ratificó el final definitivo de la producción derivada de "Game of Thrones", confirmando que la historia de la Danza de los Dragones concluirá formalmente con su próxima tanda de capítulos.
Cuándo se estrena la cuarta temporada de "House of the Dragon"
Aunque desde la plataforma HBO Max todavía no se oficializó un día exacto para el desembarco de los nuevos episodios, los tiempos de postproducción y rodaje sugieren un estreno proyectado para el año 2028.
Esta estimación temporal se fundamenta en los prolongados lapsos de trabajo de aproximadamente dos años que la producción ha utilizado de manera sostenida entre temporada y temporada.
Asimismo, se prevé que este capítulo conclusivo mantenga una extensión de ocho episodios, repitiendo exactamente el mismo formato estructurado y aplicado en las entregas precedentes de la saga.
Te puede interesar
Dejá tu comentario