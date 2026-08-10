Quién murió al final de la temporada 3 de House of the Dragon
La tercera temporada de la serie de HBO Max llegó a su final este domingo dejando la partida de tres de los personajes más importantes. Los detalles.
Luego de dos meses, finalmente "House of the Dragon" llegó a su cierre con la emisión del octavo episodio. La serie que cuenta la historia de los Targaryen buscó alejarse de las objeciones recibidas en su etapa previa, iniciando con un despliegue bélico de gran magnitud para luego pausar el ritmo dramático y preparar el terreno hacia el desenlace definitivo que tendrá la historia en su cuarta temporada.
Dentro del desarrollo narrativo de estos capítulos, las tropas de Rhaenyra lograron tomar el control de King´s Landing para reinstaurar su gobierno en el Trono de Hierro. A pesar de la ventaja estratégica otorgada por sus dragones, primogénita del fallecido rey debió apelar al temor social como mecanismo de dominación, incrementando el rechazo popular mientras los Verdes junto a los Hightower reorganizaban sus fuerzas con Aemond en Harrenhal y Aegon reapareciendo junto a su dragón Fuegosol.
El punto de mayor despliegue bélico en el final de temporada estuvo centrado en el enfrentamiento desarrollado en Ladera. En dicho escenario, las tropas comandadas por Daemon Targaryen emprendieron un ataque directo contra las fuerzas de los Hightower, en un choque de alta agresividad que modificó el rumbo previsto por ambas facciones.
House of the Dragon, por HBO Max
A pesar de la superioridad numérica del bando de los Negros, la intervención de Ulf el Blanco desató un escenario caótico. Tras ser confrontado por Ormund Hightower en estado de ebriedad, el jinete optó por destruir la localidad a lomos del dragón Ala de Plata, desencadenando la muerte de Ormund y la desaparición del príncipe Daeron Targaryen, además de cobrar la vida de numerosos civiles inocentes.
El desenlace del combate generó un impacto político sumamente negativo para la imagen de la corona. Aunque la reina le había encomendado a Daemon evitar un despliegue despiadado, la devastación de la ciudad provocó que la población le atribuya las bajas a la monarca, acelerando la percepción pública que la posiciona como una figura autoritaria y villana.
Las tensiones en la capital se agravaron a raíz de las determinaciones drásticas adoptadas por la propia Rhaenyra en la Fortaleza Roja. Ante la negativa persistente del Septón Supremo para reconocer la legitimidad de su mandato, la monarca ordenó la ejecución del líder religioso, una medida interpretada por la ciudadanía como una afrenta directa contra las creencias de la Fe de los Siete.
Paralelamente, la estancia de la familia real sumó un trágico desenlace con el suicidio de Rhaena, hermana menor de la reina, esposa de Aegon e hija de Alicent. La joven decidió arrojarse desde el ventanal del recinto donde permanecía cautiva, buscando evitar que la monarca utilizara a su hijo recién nacido y sus capacidades premonitorias como instrumentos de negociación en el conflicto.
La muerte de Rhaena terminó por consolidar la imagen negativa de la soberana ante el pueblo de Poniente. Las versiones que señalaban a Rhaenyra como responsable directa del fallecimiento de la joven princesa se multiplicaron con rapidez, anulando cualquier posibilidad de sostener un gobierno pacífico y dejando a la protagonista categorizada como la antagonista principal ante la sociedad abriendo paso a lo que será la posible restitución de su imagen para la temporada 4.
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