Quién murió al final de la temporada 3 de House of the Dragon

Las tensiones en la capital se agravaron a raíz de las determinaciones drásticas adoptadas por la propia Rhaenyra en la Fortaleza Roja. Ante la negativa persistente del Septón Supremo para reconocer la legitimidad de su mandato, la monarca ordenó la ejecución del líder religioso, una medida interpretada por la ciudadanía como una afrenta directa contra las creencias de la Fe de los Siete.

Paralelamente, la estancia de la familia real sumó un trágico desenlace con el suicidio de Rhaena, hermana menor de la reina, esposa de Aegon e hija de Alicent. La joven decidió arrojarse desde el ventanal del recinto donde permanecía cautiva, buscando evitar que la monarca utilizara a su hijo recién nacido y sus capacidades premonitorias como instrumentos de negociación en el conflicto.

La muerte de Rhaena terminó por consolidar la imagen negativa de la soberana ante el pueblo de Poniente. Las versiones que señalaban a Rhaenyra como responsable directa del fallecimiento de la joven princesa se multiplicaron con rapidez, anulando cualquier posibilidad de sostener un gobierno pacífico y dejando a la protagonista categorizada como la antagonista principal ante la sociedad abriendo paso a lo que será la posible restitución de su imagen para la temporada 4.