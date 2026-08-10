"House of the Dragon": cuándo estrena la temporada 4 en HBO Max
La tercera temporada de "House of the Dragon" llegó a su final este domingo, pero los fans ya esperan los nuevos episodios. Los detalles.
El cierre de la tercera entrega de "House of the Dragon" dejó un escenario de alta tensión tras los acontecimientos narrados en la batalla de Ladera. La trama mostró a Rhaenyra descubriendo la reaparición de Aegon junto a su dragón Fuegosol, al tiempo que la deslealtad de Ulf el Blanco dejó abiertos interrogantes sobre el rumbo de la disputa entre los bandos enfrentados.
Tal es así que el final dejó más preguntas que respuestas, por lo que todas las resoluciones de la trama ahora quedan supeditadas a la cuarta temporada de la serie, la cual significará la conclusión absoluta de la historia. El propio creador de la ficción, Ryan Condal, ratificó el final de "House of the Dragon", confirmando que esta producción derivada de "Game of Thrones" concluirá formalmente con su próxima entrega.
Aunque HBO Max todavía no oficializó un día exacto para el lanzamiento de los nuevos episodios, la cadencia de producción sugiere un estreno para el año 2028. La proyección se fundamenta en los lapsos de trabajo de dos años utilizados previamente, estimándose que la tanda final mantendrá una extensión de ocho capítulos, conservando el formato aplicado en las temporadas precedentes.
House of the Dragon, por HBO Max
El cronograma de rodaje está fijado para desarrollarse durante el año 2027 en el Reino Unido, abarcando la primavera y el verano de dicho país.
"El rodaje depende en gran medida del clima británico, y sobre todo de la luz. Siempre tenemos que adaptarnos al verano británico, lo que significa empezar a rodar en primavera y terminar antes de que anochezca. Y como la preparación y el rodaje de la serie duran más de un año, todo encaja con la época del año en la que nos encontramos", explicó ante Deadline Ryan Condal, el encargado del proyecto sobre la nueva producción.
Respecto a la calidad de la etapa de cierre, la conducción creativa se mostró sumamente optimista con el material en desarrollo. Condal calificó el final como una propuesta ambiciosa y de gran escala, revelando el trabajo anticipado que realizaron sobre los libretos antes de la emisión del tercer año: "Sin duda, será la mejor temporada que hayamos hecho", sostuvo el showrunner.
En tanto, en lo que respecta a cerrar una historia tan ambiciosa y respetada por los fans, definió: "Ya es bastante difícil hacer el final de una temporada. Imagínate intentar hacer un final de serie que trate de satisfacer a todo el mundo y que, al mismo tiempo, tenga un punto de vista propio, algo que decir y un destino concreto al que llevar a todos los personajes".
En paralelo al avance de esta historia, la franquicia continúa expandiéndose en diferentes formatos. HBO Max confirmó el fin del rodaje de la segunda temporada de "El caballero de los Siete Reinos", aunque por el momento tampoco hay fecha de estreno.
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