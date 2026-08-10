"House of the Dragon": cuándo estrena la temporada 4 en HBO Max

Respecto a la calidad de la etapa de cierre, la conducción creativa se mostró sumamente optimista con el material en desarrollo. Condal calificó el final como una propuesta ambiciosa y de gran escala, revelando el trabajo anticipado que realizaron sobre los libretos antes de la emisión del tercer año: "Sin duda, será la mejor temporada que hayamos hecho", sostuvo el showrunner.

En tanto, en lo que respecta a cerrar una historia tan ambiciosa y respetada por los fans, definió: "Ya es bastante difícil hacer el final de una temporada. Imagínate intentar hacer un final de serie que trate de satisfacer a todo el mundo y que, al mismo tiempo, tenga un punto de vista propio, algo que decir y un destino concreto al que llevar a todos los personajes".

En paralelo al avance de esta historia, la franquicia continúa expandiéndose en diferentes formatos. HBO Max confirmó el fin del rodaje de la segunda temporada de "El caballero de los Siete Reinos", aunque por el momento tampoco hay fecha de estreno.