Cuándo se estrena la película "La Conquista de Aegon" y cómo se conecta con "House of the Dragon"

En cuanto al calendario de lanzamientos, los planes de la compañía apuntan a un estreno posterior a 2027. Según trascendió, la estrategia de Warner Bros. es espaciar los grandes títulos de la franquicia: en primer lugar, estrenar la segunda temporada de "El caballero de los Siete Reinos" en 2027, luego aguardar el cierre definitivo de "House of the Dragon" con su cuarta temporada en 2028, y finalmente abrirle paso a la película de Aegon, la cual podría llegar a las salas a finales de 2028.