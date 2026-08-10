Cuándo se estrena la película "La Conquista de Aegon" y cómo se conecta con "House of the Dragon"
La flamante producción se centrará en los orígenes de la dinastía Targaryen. Qué se sabe de la fecha de estreno y cómo se entrelaza con las series.
Tras el éxito de las series derivadas, HBO y Warner Bros. apostarán por llevar la franquicia de "Game of Thrones" y "House of the Dragon" a la gran pantalla con "La Conquista de Aegon" (Aegon’s Conquest), un ambicioso proyecto cinematográfico que relatará el momento bisagra en el que los Targaryen se convirtieron en los gobernantes de los Siete Reinos.
De esta manera, el vasto y complejo universo fantástico creado por George R.R. Martin continúa expandiendo sus fronteras audiovisuales.
El largometraje fue anunciado de manera oficial durante la CinemaCon 2026 y se enfocará en la figura de Aegon I Targaryen, el joven monarca que logró unificar el continente utilizando el poder de sus dragones y sentó las bases de la dinastía que, siglos más tarde, culminaría con la historia de Daenerys Targaryen.
Qué se sabe sobre "La Conquista de Aegon"
Hasta el momento, la producción no cuenta con un elenco confirmado, pero sí se confirmó un dato clave para su desarrollo creativo: el guion fue escrito por Beau Willimon, reconocido por su aclamado trabajo como creador y libretista de "Andor", una de las series más elogiadas del universo de Star Wars.
En cuanto al calendario de lanzamientos, los planes de la compañía apuntan a un estreno posterior a 2027. Según trascendió, la estrategia de Warner Bros. es espaciar los grandes títulos de la franquicia: en primer lugar, estrenar la segunda temporada de "El caballero de los Siete Reinos" en 2027, luego aguardar el cierre definitivo de "House of the Dragon" con su cuarta temporada en 2028, y finalmente abrirle paso a la película de Aegon, la cual podría llegar a las salas a finales de 2028.
¿Cómo se conecta "La Conquista de Aegon" con "House of the Dragon"?
Pese a que los eventos de House of the Dragon se desarrollan aproximadamente 100 años después de la conquista original, los hilos conductores de ambas historias están profundamente emparentados:
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El origen del poder y el Trono de Hierro: Aegon el Conquistador es el fundador de la dinastía y el responsable de forjar el icónico Trono de Hierro, donde generaciones después se sientan figuras de la talla de Viserys I, Rhaenyra y Aegon II.
La línea familiar: Aegon es el tatarabuelo de Viserys I. Además, fue el portador del sueño profético sobre la amenaza del invierno y la necesidad de mantener el reino unificado bajo un monarca Targaryen para asegurar la supervivencia de la humanidad.
Los dragones y las alianzas: En su campaña, Aegon estuvo acompañado por sus hermanas y esposas, Visenya (jinete de Vhagar) y Rhaenys (jinete de Meraxes), junto a su propia montura, Balerion, "el Terror Negro". Curiosamente, Vhagar es la única de esas bestias originales que logra sobrevivir y llega con vida a los acontecimientos de la Danza de los Dragones, mientras que el resto de los dragones que aparecen en las series descienden de aquella triada fundacional.
De este modo, la película funcionará no solo como una precuela cronológica, sino como la pieza clave para entender el origen de las tensiones, el poderío militar y la mitología que rige a las familias más importantes de los Siete Reinos.
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