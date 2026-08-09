A qué hora se estrena hoy el final de temporada de "House of the Dragon"

¿A qué hora se estrena en Argentina?

En Argentina, el episodio final de la tercera temporada estará disponible a partir de las 22:00 horas del domingo 9 de agosto.

Estos son los horarios previstos para distintos países de Latinoamérica:

19:00 — México (Ciudad de México)

— México (Ciudad de México) 20:00 — Colombia, Perú y Ecuador

— Colombia, Perú y Ecuador 21:00 — Venezuela, Chile, Bolivia y Paraguay

— Venezuela, Chile, Bolivia y Paraguay 22:00 — Argentina, Uruguay y Brasil

¿De qué trató la temporada 3 de House of the Dragon?

La tercera temporada continuó desarrollando la Danza de los Dragones, el conflicto que enfrenta a los seguidores de Rhaenyra Targaryen y Aegon II Targaryen por el control del Trono de Hierro.

A diferencia de la segunda temporada, que terminó con distintos frentes todavía abiertos, la nueva entrega avanzó hacia enfrentamientos de mayor escala y profundizó las consecuencias de las decisiones tomadas por ambos bandos.

Uno de los acontecimientos centrales fue la Batalla de la Garganta (Battle of the Gullet), un enfrentamiento que originalmente había sido pensado para la segunda temporada, pero que finalmente fue trasladado a la tercera. Su incorporación permitió que la nueva entrega comenzara con una batalla de gran magnitud y estableciera desde el inicio el tono de la guerra.

A lo largo de los episodios, Rhaenyra tuvo que enfrentar nuevas amenazas mientras su posición política y militar se volvía cada vez más compleja. Los movimientos de personajes como Ulf el Blanco, Hugh Hammer, Corlys Velaryon y los Hightower sumaron nuevas alianzas, traiciones y disputas al conflicto entre los Targaryen.

El séptimo episodio dejó varios de estos enfrentamientos encaminados hacia el capítulo final. Uno de los momentos más importantes fue el regreso de Sunfyre, el dragón de Aegon II que había sido dado por muerto después de la Batalla de Rook's Rest. Su aparición volvió a modificar la posición de Aegon dentro de la guerra.

El capítulo también mostró por primera vez de manera directa a Dreamfyre, el dragón vinculado a Helaena Targaryen. Durante una de sus visiones, Helaena se vio montada sobre Dreamfyre mientras observaba un escenario de destrucción en Desembarco del Rey.

La directora Nina Lopez-Corrado explicó a Entertainment Weekly que la secuencia refleja el conflicto interno de Helaena frente al poder de los dragones y las consecuencias que la guerra está teniendo sobre su familia.

Otro de los grandes interrogantes que dejó el episodio 7 tiene como protagonista a Ulf. Lord Ormund Hightower intentó convencerlo de abandonar a Rhaenyra a cambio de promesas relacionadas con Driftmark y el título de Lord of the Tides.

El futuro de Ulf será uno de los puntos que podrían adquirir mayor relevancia en el desenlace, especialmente por las referencias a la Batalla de Tumbleton, uno de los acontecimientos más importantes de la Danza de los Dragones.

¿Qué puede pasar en el episodio final?

El episodio 8 tendrá la misión de resolver algunos de los principales conflictos que se desarrollaron durante la tercera temporada, aunque la magnitud de la historia hace prever que no todos tendrán una resolución definitiva.

La lucha por el poder entre Rhaenyra y Aegon continuará ocupando el centro de la historia, mientras los dragones y las decisiones de sus jinetes vuelven a convertirse en elementos determinantes para el futuro de Poniente.

El avance publicado por HBO también anticipa que Rhaenyra está convencida de que el desenlace de la guerra está cada vez más cerca. Sin embargo, las alianzas construidas durante la temporada y las posibles traiciones podrían modificar nuevamente el equilibrio entre los dos bandos.

¿Habrá temporada 4 de House of the Dragon?

El episodio 8 no marcará el final definitivo de House of the Dragon. HBO ya confirmó una cuarta temporada, que será además la última de la serie.

El showrunner Ryan Condal señaló que la intención es cerrar la historia con esa cuarta entrega. Los guiones de la temporada final comenzaron a desarrollarse durante 2026 y la producción tiene previsto comenzar su rodaje a comienzos de 2027.

La cuarta temporada está prevista para 2028, aunque HBO todavía no confirmó una fecha exacta de estreno.

El cierre de la serie requerirá nuevamente una producción de gran escala, con escenarios, efectos visuales y secuencias protagonizadas por dragones. Por ese motivo, el tiempo entre el final de la tercera temporada y el estreno de la última entrega será considerable.

Así, el episodio 8 funcionará como el cierre de una etapa de la Danza de los Dragones, pero no como el final de la historia. La guerra entre los Targaryen todavía tendrá una última batalla por delante.