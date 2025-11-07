Cuánto gastó Dua Lipa en la exclusiva parrilla de Villa Crespo que eligió en su visita a la Argentina
La cantante eligió la parrilla Madre Rojas en Villa Crespo, donde degustó mollejas, tortilla y un exclusivo corte de Wagyu valuado en $94.000.
Dua Lipa volvió a mostrar su amor por la gastronomía argentina durante su paso por Buenos Aires. La estrella británica eligió la exclusiva parrilla Madre Rojas, ubicada en el barrio de Villa Crespo, para disfrutar de una cena junto a su familia.
Cuánto gastó Dua Lipa en Madre Rojas
En un ambiente cálido y con estilo bistró, la cantante compartió una comida en la que la carne argentina fue la gran protagonista. Según trascendió, esto fue lo que pidió la familia Lipa:
-
Pickles caseros: $5.000
-
Chinchulines: $7.000
-
Tortilla de papa: $14.700
-
Mollejas: $19.200
-
Corte de vaquillona: $56.800
-
Corte de Wagyu: $94.000
Cómo es Madre Rojas
El restaurante, propiedad de Juan Ignacio Barcos —ganadero, sommelier y chef—, se destaca por su enfoque sustentable y por trabajar con productores que priorizan el bienestar animal. Además de los platos que degustó Dua Lipa, la carta incluye especialidades como las papas fritas en grasa Wagyu, la morcilla con manzana verde y una cuidada selección de charcutería artesanal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario