Cuánto gastó Dua Lipa en la exclusiva parrilla de Villa Crespo que eligió en su visita a la Argentina

Pickles caseros: $5.000

Chinchulines: $7.000

Tortilla de papa: $14.700

Mollejas: $19.200

Corte de vaquillona: $56.800

Corte de Wagyu: $94.000

Cómo es Madre Rojas

El restaurante, propiedad de Juan Ignacio Barcos —ganadero, sommelier y chef—, se destaca por su enfoque sustentable y por trabajar con productores que priorizan el bienestar animal. Además de los platos que degustó Dua Lipa, la carta incluye especialidades como las papas fritas en grasa Wagyu, la morcilla con manzana verde y una cuidada selección de charcutería artesanal.