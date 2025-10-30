Dua Lipa publicó una la lista de temas que ¿tocará? en Argentina: todas las canciones

Sin embargo, la lista de reproducción sorprende por incluir temas que no habían sido tocados en vivo últimamente. Por primera vez en un adelanto de setlist, aparecen canciones como "Hotter Than Hell", proveniente de su álbum debut, y "French Exit", considerado uno de los tracks "olvidados" de su trabajo más reciente. Además, la selección cuenta con otros favoritos del público como "We’re Good" y "Dance The Night", la popular pieza que formó parte de la banda sonora de la película Barbie.