Dua Lipa publicó una la lista de temas que ¿tocará? en Argentina: todas las canciones
La cantante se presenta el 7 y el 8 de noviembre en el Estadio de River Plate y recientemente sorprendió a sus seguidores con una lista de temas.
La expectativa crece ante el inminente regreso de Dua Lipa a la Argentina, donde la estrella británica ofrecerá dos shows los días 7 y 8 de noviembre en el Estadio River Plate. Para mitigar la ansiedad de su público en la que será su tercera visita al país, la cantante ha realizado un gesto inesperado: compartió una playlist en su perfil de Spotify, adelantando gran parte del setlist que interpretará en los conciertos.
La lista de temas compartida en la plataforma de streaming fusiona los éxitos que la catapultaron a la fama con su material más reciente, combinando hits del aclamado álbum Future Nostalgia (2020) con canciones de su más reciente LP, Radical Optimism, publicado en 2024.
Entre las composiciones más destacadas de la playlist que ya se perfilan como infaltables en su paso por Buenos Aires, se encuentran los sencillos de su último disco: "Houdini", "Illusion" y "Training Season".
Sin embargo, la lista de reproducción sorprende por incluir temas que no habían sido tocados en vivo últimamente. Por primera vez en un adelanto de setlist, aparecen canciones como "Hotter Than Hell", proveniente de su álbum debut, y "French Exit", considerado uno de los tracks "olvidados" de su trabajo más reciente. Además, la selección cuenta con otros favoritos del público como "We’re Good" y "Dance The Night", la popular pieza que formó parte de la banda sonora de la película Barbie.
En total, la playlist que Dua Lipa obsequió a sus fans argentinos reúne un total de 22 canciones. A pesar de la extensa selección, se anticipa que los shows en River incluirán algunas sorpresas adicionales.
Entre las expectativas más altas se encuentra el tradicional cover que la artista acostumbra a interpretar en cada ciudad que visita, a menudo junto a un artista local. Aunque los rumores sobre quién podría subir al escenario a cantar con la estrella pop son numerosos y han encendido las redes, hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial sobre la identidad del posible invitado argentino.
