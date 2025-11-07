Eugenia Tobal aclaró los rumores de su salida de MasterChef tras la "polémica" con Germán Martitegui
La actriz rompió el silencio y desmintió las versiones que surgieron tras el presunto enfrentamiento con un jurado del reality.
Eugenia Tobal volvió a ser noticia luego de que se difundieran versiones que aseguraban que había renunciado a MasterChef Celebrity tras un supuesto cruce con Germán Martitegui. Sin embargo, la actriz decidió salir al cruce de los rumores y aclarar la situación.
De acuerdo con la información revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), la participante "estaba harta de algunos dichos del jurado" por la forma en que evaluaba sus platos, aunque el conflicto habría estallado después de un comentario puntual de Martitegui.
"Ella hizo un brownie y le habría salido genial. Como la receta tenía que ver con su mamá, el comentario no le gustó porque le removió cosas. Le dijo Martitegui '¿qué tenés en la cabeza cómo vas a presentar esto?'", detalló el conductor, y agregó: "Eso no lo pusieron al aire".
Ante el revuelo, Pilar Smith se comunicó directamente con Tobal para conocer su versión y compartió la respuesta en Gossip (Net TV). Según contó, la actriz desmintió su renuncia, y la periodista aseguró además que "desde el canal también le confirmaron que no se va del reality".
En medio de la repercusión, Smith explicó: "Lo que me decían algunos productores es que a veces reaccionan mal con algunas devoluciones no esperadas y pueden decir por lo bajo comentarios que después trascienden, pero cambian de opinión. Es producto de la bronca de malas devoluciones".
De esta manera, Eugenia Tobal continúa en competencia dentro de MasterChef Celebrity, pese a los rumores que circularon sobre su presunta salida del programa.
Valentina Cervantes se bajó de MasterChef Celebrity
Valentina Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity (Telefe) por pedido de su pareja, Enzo Fernández. Según trascendió, en los próximos días la influencer regresaría a Inglaterra junto a sus hijos.
Este miércoles, Ángel de Brito sorprendió con el enigmático de una renuncia en el reality de cocina. Después de algunos minutos de misterio, el conductor de LAM (América) reveló: “La que se va de Masterchef intempestivamente es la señorita Valu Cervantes”.
Acto seguido, el periodista advirtió que ya renunció y se iría en cinco días. Sobre los motivos, precisó: “Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”.
A modo de cierre, Yanina Latorre aportó: “Él es superceloso. Ella está muy linda y no para de laburar. El arreglo era que el bebé se quedaba con ella porque es muy chiquito y la nena más grande, como va al colegio, se iba a quedar con su papá y su niñera en Europa y que iba a venir de vez en cuando a ver a la mamá”.
“Lo que pasó es que la nena vino acá por el Día de la Madre y no se quiso volver porque la extraña la mamá. Entonces la familia queda muy separada y se vuelven todos para Europa”, concluyó la panelista. Y el conductor, cerró: “El 10 de noviembre es la última grabación”.
