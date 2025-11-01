El saludo de Dua Lipa a la Marcha del Orgullo en Buenos Aires: "Los amo muchísimo"
Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos durante la Marcha del Orgullo con un emotivo mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ+ y anticipó sus próximos shows en River.
Durante la celebración de la Marcha del Orgullo que tuvo lugar este sábado en todo el país, y que reunió a miles en la Ciudad de Buenos Aires, Dua Lipa se convirtió en protagonista inesperada al enviar un mensaje especial de apoyo y festejo a sus seguidores argentinos.
Las pantallas ubicadas en Plaza de Mayo y frente al Congreso fueron el escenario donde se proyectó el saludo de la cantante británica, acompañando a la multitud que marchaba en defensa de la diversidad, el amor y la libertad. La intervención de Dua Lipa se transformó en uno de los momentos más comentados del evento, despertando ovaciones y entusiasmo entre los presentes.
Con palabras cargadas de emoción, la artista expresó: "Hola, mi hermosa Argentina. Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado acompañándolos con todo mi orgullo y cariño", generando una reacción inmediata y efusiva de sus fans y reafirmando su compromiso con la comunidad LGBTQ+.
A pocos días de su esperado regreso a la Argentina, la estrella del pop recordó a sus seguidores que los conciertos en el estadio de River están a la vuelta de la esquina. "En menos de una semana nos vemos en Buenos Aires. Estoy tan feliz de poder compartir mis shows con ustedes y de volver a su ciudad increíble. Los amo muchísimo, nos vemos pronto", señaló, transmitiendo su entusiasmo por reencontrarse con el público local.
Con este gesto, Dua Lipa no solo confirmó su conexión con sus fans argentinos, sino que también consolidó su imagen como un referente global del pop que promueve la inclusión, la diversidad y la celebración del amor en todas sus formas.
