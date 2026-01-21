Cuántos capítulos tiene "El caballero de los Siete Reinos", la serie de HBO Max

Capítulo 1 ("The Hedge Knight"): 19 de enero

Capítulo 2 ("Hard Salt Beef"): 26 de enero

Capítulo 3: 2 de febrero

Capítulo 4: 9 de febrero

Capítulo 5: 16 de febrero

Capítulo 6 (final de temporada): 23 de febrero

Hay que destacar que, así como sus predecesoras, el horario de estreno es a nivel mundial y, si bien en varios países coincide el estreno cada domingo, en Argentina el lanzamiento es a partir de las 00:00hs de cada lunes. Es la primera ocasión en la que este país es uno de los últimos en recibir el material.

Pero, más allá del horario, esta serie promete ser espectacular, brindando una mirada mucho más humana y cercana a los conflictos de Westeros. La lealtad y la valentía se ponen a prueba en cada legua recorrida, recordándonos que las leyendas más grandes a veces comienzan con un simple caballero andante y un niño soñador en medio de una pradera.