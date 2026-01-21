Cuántos capítulos tiene "El caballero de los Siete Reinos", la serie de HBO Max
El nuevo spin off de "Game of Thrones" estrena sus episodios una vez por semana y actualmente solo el primero está disponible. Cuántos faltan por estrenar.
El universo de Game of Thrones se expande una vez más, pero esta vez lo hace alejándose de los tronos dorados para bajar al barro de los caminos. "El Caballero de los Siete Reinos" llegó a HBO Max el pasado 19 de enero para presentarnos una era distinta: una tierra de torneos, praderas abiertas y senderos recorridos por quienes todavía creen en el honor. Bajo la pluma del propio George R. R. Martin e Ira Parker, esta serie nos sitúa en un Poniente donde la nobleza no siempre nace del apellido, sino de los actos.
La historia sigue los pasos de Ser Duncan, el Alto (interpretado por Peter Claffey), un caballero sin tierras que duerme bajo las estrellas, y su pequeño pero decidido escudero, Egg (Dexter Sol Ansell). Mientras Duncan busca demostrar que puede ser un verdadero guerrero frente a rivales mucho más preparados, el joven Egg ve en él la imagen pura de lo que un caballero debería representar. Juntos forman una dupla improbable que lucha por sobrevivir en un mundo donde el carácter vale más que una corona.
El calendario de estrenos de "El caballero de los Siete Reinos"
Siguiendo la exitosa tradición de sus predecesoras, Game of Thrones y House of the Dragon, esta nueva ficción mantiene el formato de estreno de un episodio por semana, fomentando el debate y la expectativa entre la comunidad de redes sociales. La primera temporada consta de 6 episodios que se lanzarán cada domingo luego de su estreno el 19 de enero.
La lista completa de estrenos en Argentina:
- Capítulo 1 ("The Hedge Knight"): 19 de enero
- Capítulo 2 ("Hard Salt Beef"): 26 de enero
- Capítulo 3: 2 de febrero
- Capítulo 4: 9 de febrero
- Capítulo 5: 16 de febrero
- Capítulo 6 (final de temporada): 23 de febrero
Hay que destacar que, así como sus predecesoras, el horario de estreno es a nivel mundial y, si bien en varios países coincide el estreno cada domingo, en Argentina el lanzamiento es a partir de las 00:00hs de cada lunes. Es la primera ocasión en la que este país es uno de los últimos en recibir el material.
Pero, más allá del horario, esta serie promete ser espectacular, brindando una mirada mucho más humana y cercana a los conflictos de Westeros. La lealtad y la valentía se ponen a prueba en cada legua recorrida, recordándonos que las leyendas más grandes a veces comienzan con un simple caballero andante y un niño soñador en medio de una pradera.
